11 asów serwisowych! Niezwykły wyczyn siatkarza Asseco Resovii (WIDEO)

Asseco Resovia pokonała Trefl Gdańsk 3:1 i przypieczętowała awans do półfinału PlusLigi. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania został Jakub Bucki. Atakujący rzeszowskiej drużyny popisał się niezwykłym wyczynem – zaserwował w tym meczu aż 11 asów!

Takie wyniki rzadko zdarzają się w siatkarskiej rywalizacji na takim poziomie. Od razu przypomina się pamiętny wyczyn Wilfredo Leona w meczu z Serbią (3:1) w Lidze Narodów 2021, gdy przyjmujący reprezentacji Polski zdobył 13 punktów bezpośrednio z zagrywki.

Zobacz także: Wilfredo Leon pobił rekord! 13 asów serwisowych w meczu z Serbią (WIDEO)

Jakub Bucki w meczu z Treflem zaserwował 11 asów, co jest rekordem w PlusLidze. W pierwszym spotkaniu obu ekip kontuzji doznał Stephen Boyer, który nie zagra do końca sezonu. Z trudnej roli zastąpienia słynnego Francuza, w meczu rewanżowym Bucki wywiązał się znakomicie. Po słabszym pierwszym secie, w dalszej części meczu był kluczowym zawodnikiem swojej ekipy. Zdobył łącznie 24 punkty (11/22 = 50% skuteczności w ataku + 11 asów(!!!) + 2 bloki; zagrał na +22!). Na początku czwartego seta popisał się serią pięciu punktowych zagrywek, która chyba odebrała rywalom ochotę do gry. Bucki został wybrany MVP tego spotkania.

Siatkarz, który jest uznawany za jednego z lepszych rezerwowych atakujących w PlusLidze, już nie raz potrafił błysnąć swoimi umiejętnościami w polu zagrywki. Kibice zapamiętali jego wyczyn w barwach Jastrzębskiego Węgla. W styczniu 2020 roku w meczu Ligi Mistrzów z Zenitem Kazań jastrzębianie przegrywali w tie-breaku 9:14. Seria trudnych zagrywek Buckiego pozwoliła odwrócić losy seta i wygrać 16:14.

Jego popis w meczu z Treflem również będzie długo pamiętany przez sympatyków siatkówki. Jak Jakub Bucki tego dokonał? Zobacz w materiale wideo: