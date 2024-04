Niespodziewany bohater! Asseco Resovia w półfinale PlusLigi

Asseco Resovia pokonała Trefl Gdańsk 3:1 w rewanżowym meczu ćwierćfinału PlusLigi. W pierwszym spotkaniu 3:2 wygrali rzeszowianie i to oni zagrają w półfinale, w którym zmierzą się z Jastrzębskim Węglem. W ekipie gospodarzy nie zagrał kontuzjowany Stephen Boyer, ale kapitalnie zastąpił go Jakub Bucki, który niespodziewanie został bohaterem tego starcia.

Asseco Resovia rozpoczęła to spotkanie mocnym uderzeniem z pola serwisowego – asa na otwarcie posłał Torey DeFalco, dwa kolejne dołożył Jakub Bucki i było 6:2. Szybko jednak do głosu doszli gdańszczanie, którzy byli skuteczniejsi w ataku. Odrobili straty, a w środkowej części seta uzyskali przewagę (12:16, 16:20). Po ataku Piotra Orczyka goście mieli piłkę setową przy stanie 21:24, ale w polu serwisowym błysnął Yacine Louati (25:24) i seta zwieńczyła gra na przewagi. Zwycięsko wyszli z niej siatkarze Trefla, którzy zamknęli seta punktowym blokiem (26:28).

Przyjezdni uzyskali przewagę na początku drugiej odsłony (5:9, 7:11), ale rzeszowianie odrobili straty przy zagrywkach Buckiego (11:11). Gra na pewien czas się wyrównała, a później do głosu doszli gospodarze. Bohaterem tej partii był Bucki, który zaliczył kolejną udaną wizytę w polu serwisowym (20:18), wywalczył też piłkę setową (24:22). Wynik tej partii na 25:23 ustalił skutecznym atakiem ze środka Jakub Kochanowski.

W trzecim secie wyrównana walka trwała do stanu 10:10. Później rzeszowianie odskoczyli na kilka punktów (14:10) i zaczęli nadawać ton wydarzeniom na boisku. Przy stanie 18:14 w pole serwisowe powędrował Bucki i pozostał tam do końca seta! Zdemolował rywali zagrywką, kończąc seta dwoma asami (25:14).

Początek czwartej odsłony to ciąg dalszy show Buckiego, który rozpoczął seta od... pięciu asów serwisowych (7:1). Po takim wstępie rzeszowianie utrzymywali wyraźną przewagę i pewnie zmierzali do półfinału (12:5, 20:11). Awans do półfinału przypieczętowali punktowym blokiem (25:16).



Najwięcej punktów: Jakub Bucki (24), Torey DeFalco (18), Yacine Louati (16), Jakub Kochanowski (10), Karol Kłos (10) – Asseco Resovia; Kewin Sasak (20), Piotr Orczyk (15), Jan Franchi Martinez (10) – Trefl. Dominacja gospodarzy w polu serwisowym (18–3). MVP: Jakub Bucki (11/22 = 50% skuteczności w ataku + 11 asów(!!!) + 2 bloki; zagrał na +22!).

Asseco Resovia awansowała do półfinału, w którym zagra ze zwycięzcą fazy zasadniczej i obrońcą mistrzowskiego tytułu – Jastrzębskim Węglem. Trefl Gdańsk będzie rywalizował z Bogdanką LUK Lublin o piąte miejsce w końcowej klasyfikacji.

Asseco Resovia – Trefl Gdańsk 3:1 (26:28, 25:23, 25:14, 25:16)

Asseco Resovia: Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Jakub Bucki, Yacine Louati, Karol Kłos, Fabian Drzyzga – Paweł Zatorski (libero) oraz Klemen Cebulj, Adrian Staszewski, Łukasz Kozub, Michał Potera (libero). Trener: Giampaolo Medei.

Trefl: Karol Urbanowicz, Kewin Sasak, Jan Franchi Martinez, Patryk Niemiec, Lukas Kampa, Piotr Orczyk – Voitto Koykka (libero) oraz Jakub Czerwiński, Dawid Pawlun, Wojciech Więcławski. Trener: Igor Juricić.

Wyniki meczów:

2024-04-11: Trefl Gdańsk – Asseco Resovia 2:3 (19:25, 27:25, 25:23, 16:25, 11:15)

2024-04-14: Asseco Resovia – Trefl Gdańsk 3:1 (26:28, 25:23, 25:14, 25:16).

