Brazylijczyk wraca do profesjonalnej piłki! Zagra w drużynie ze swoim synem

Powrót legendy staje się faktem! Brazylijski napastnik Romario został zarejestrowany jako zawodnik America RJ, które rozpocznie swoje zmagania w lidze Carioca 2. Co ciekawe Romario jest już związany z tą drużyną - w pierwszym składzie występuje jego syn Romarinho, a sam legendarny piłkarz pozostaje prezesem klubu. Pierwszy mecz brazylijskiego zespołu odbędzie się już 18 maja.



W drugiej połowie lat 80. i na początku lat 90. Romario był uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Od 1988 do 1993 roku Brazylijczyk błyszczał w barwach PSV Eindhoven (98 goli w 110 meczach, trzy mistrzostwa Holandii i trzy tytuły króla strzelców Eredivisie), potem trafił do Barcelony, z którą w sezonie 1993/1994 wygrał mistrzostwo Hiszpanii, a z dorobkiem 30 goli w 33 meczach został królem strzelców LaLiga. W sumie w ciągu dwóch lat występów na Camp Nou zagrał dla Barcy w 65 spotkaniach, w których trafił do siatki 39 razy.

Apogeum jego kariery był mundial w 1994 roku. Turniej zakończył się triumfem reprezentacji Brazylii, a Romario strzelił w nim pięć goli. Łącznie w drużynie narodowej swojego kraju zagrał 70 razy (w latach 1987-2005) i zdobył dla "Canarinhos" 55 bramek.

Presidente/jogador



Romário é inscrito pelo America para disputar segundona do Carioca ➡️ https://t.co/dPchP9tgAI



📷 Isabela Reis pic.twitter.com/4aiA8TcVVo — ge (@geglobo) April 16, 2024



Karierę zakończył w 2009 roku występując w tym czasie m.in. w barwach Flamengo, Vasco da Gama, katarskiego Al-Sadd, amerykańskiego Miami FC i Adelaide United z Australii. Po zakończeniu kariery postanowił wejść do polityki. Najpierw został posłem stanu Rio de Janeiro, a obecnie jest senatorem. RSSSF, międzynarodowa organizacja zajmująca się piłkarskimi statystykami, szacuje, że w całej karierze strzelił blisko 800 goli i prawdopodobnie będzie miał okazję powiększyć ten dorobek.

PI, Polsat Sport