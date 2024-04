Wspaniała historia! Wszyscy trenerzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w PlusLidze

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to jeden z najlepszych klubów w historii polskiej siatkówki. Drużynę prowadziło w przeszłości wielu znakomitych szkoleniowców. Wszyscy trenerzy, którzy prowadzili Mostostal, a następnie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle w PlusLidze w galerii zdjęć.

Trzy triumfy w Lidze Mistrzów (2021, 2022, 2023), dziewięć tytułów mistrza Polski (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2016, 2017, 2019, 2022), a także dziesięć Pucharów i trzy Superpuchary. Lista trofeów klubu z Kędzierzyna-Koźla wygląda imponująco.





Zobacz także: Najsłynniejsi zagraniczni siatkarze w historii ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Pierwsze lata zawodowej ligi siatkarskiej w Polsce to okres wielkich sukcesów klubu Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle. Drużyna, którą prowadził trener Waldemar Wspaniały wywalczyła cztery tytuły mistrza Polski z rzędu, trzy z nich już w PLS. Później nastąpił słabszy okres, przez siedem kolejnych sezonów kędzierzynianie nie zdołali wskoczyć na ligowe podium. Początek poprzedniej dekady to powrót do ligowej czołówki. W 2016 roku ZAKSA po wielu latach przerwy wywalczyła mistrzostwo Polski. Początek lat dwudziestych przyniósł bezprecedensowe w historii polskiej siatkówki sukcesy – trzy triumfy w Lidze Mistrzów.

Mimo ogromnych sukcesów, w ostatnich latach w ZAKSIE z różnych względów dochodziło do wielu zmian na stanowisku szkoleniowca. Wkrótce ma dojść do kolejnej – z drużyną z Kędzierzyna-Koźla jest łączony włoski trener Andrea Giani.

Wszyscy trenerzy Mostostalu/ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w PLS/PlusLidze w załączonej galerii zdjęć: