Cristiano Ronaldo wygrał sprawę z byłym klubem! Miliony trafią na jego konto

Pod koniec zeszłego roku Ronaldo skierował sprawę do sądu ws. niewypłacenia pensji przez Juventus. Chodziło o zamrożenie wypłaty w trakcie pandemii. Portugalczyk zgodził się na odroczenie wypłaty, lecz do tamtego momentu nie otrzymał zaległych pieniędzy. To skłoniło go podjęcia takiej decyzji.

Kwota wynosiła 19,9 mln euro. Tyle chciał otrzymać Ronaldo, lecz włoskie media poinformowały o innym rozwiązaniu tej sprawy. Dziennikarze "Tuttomercatoweb" poinformowali, że sąd podjął już decyzję, a na konto Portugalczyka trafi połowa tej sumy plus odsetki.

Co ciekawe, wiele włoskich źródeł ogłosiło już, że do Ronaldo trafi pełna kwota, lecz dziennikarz Gianluigi Longari, słynący z trafnych informacji, dodał, że wyrok jest nieco inny.

Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021. W tym czasie rozegrał 134 mecze, w których strzelił 101 goli i zaliczył 22 asyst.

Polsat Sport