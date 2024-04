Czas na ostatni mecz Skry i ZAKSY w tym sezonie PlusLigi! Oba zespoły nie zdołały zakwalifikować się do fazy play-off i muszą zadowolić się walką o dziewiąte miejsce. Z pewnością to rozczarowujący wynik, ale na otarcie łez pozostała walka z rywalem, który na stałe zapisał się w historii polskiej siatkówki.

W drużynie PGE GiEK Skry z pewnością warto wyróżnić środkowego Bartłomieja Lemańskiego, który w tym sezonie ma naprawdę niewielu konkurentów w lidze w elemencie bloku. Do tego warto dodać obecność Mateusza Poręby, Grzegorza Łomacza i Dawida Konarskiego, aby stwierdzić, że to drużyna, która może namieszać w każdej rywalizacji.



ZAKSA w ostatnich latach to marka sama w sobie, która tego sezonu zdecydowanie nie zaliczy do udanych. Nawet pierwsze spotkanie o 9. miejsce w wykonaniu kędzierzynian było dalekie od ideału, a zespół z Aleksandrem Śliwką, Marcinem Januszem czy Bartoszem Bednorzem w składzie boryka się z wieloma kłopotami zdrowotnymi. Czy obecna dyspozycja kędzierzynian pozwoli doprowadzić do "złotego seta" w tej rywalizacji? Przekonamy się w środowe popołudnie.



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport