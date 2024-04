Czas na decydujące starcia siatkarskiej PlusLigi! Już w środę w stołecznej hali COS Torwar zobaczymy mecz Projektu Warszawa i Aluron CMC Warty Zawiercie. Trzecia i druga drużyna rundy zasadniczej z pewnością zagwarantują emocje, ale tylko jeden zespół będzie mógł wypracować sobie przewagę przed rewanżem.

ZOBACZ TAKŻE: „Można ich złamać”. Co za słowa przed półfinałami PlusLigi



W drodze do ćwierćfinału oba zespoły spotkały się z dużym oporem i walecznością niżej sklasyfikowanych rywali. Druga w tabeli Aluron CMC Warta Zawiercie mierzyła się z PSG Stalą Nysa, która była o krok od wyrównania stanu rywalizacji i doprowadzenia do złotego seta. Projekt Warszawa z kolei musiał rozegrać emocjonujący złoty set w rywalizacji z Bogdanką LUK Lublin i rzutem na taśmę rozstrzygnął losy awansu do półfinału.



Oba zespoły w tym sezonie mierzyły się ze sobą trzykrotnie i dwa razy z tych starć górą wychodzili stołeczni siatkarze. Aluron CMC Warta Zawiercie odniosła jedno cenne zwycięstwo w półfinale TAURON Pucharu Polski, który ostatecznie zakończyła triumfem. Jak będzie tym razem? Przekonamy się w środowy wieczór!



Relacja live i wynik na żywo półfinału PlusLigi: Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport