Stephens w pierwszej rundzie rywalizacji we Francji miała spory problem, by sięgnąć po zwycięstwo. Jej przeciwniczką była Peyton Stearns. Do wyłonienia triumfatorki tego amerykańskiego starcia potrzebne były trzy sety. Ostatecznie po 101 minutach gry szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Stephens.

Pliskova również nie ma za sobą łatwego meczu w pierwszej rundzie francuskiego turnieju. Oponentką Czeszki była Polina Kudiermietowa. 32-latka wygrał ten zacięty mecz 7:5, 1:6, 7:5. Jak tenisistka rodem z Czech zaprezentuje się w nadchodzącym pojedynku?



Relacja live i wynik na żywo meczu Sloane Stephens - Karolina Pliskova na Polsatsport.pl.

Polsat Sport