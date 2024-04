A jednak zmiana! Długo się bronili, ale stało się. To już oficjalna decyzja

Football Association w porozumieniu z Premier League zreformowała Puchar Anglii. Od przyszłego sezonu w najstarszych rozgrywkach piłkarskich na świecie nie będą rozgrywane rewanże. W przypadku remisu dojdzie do dogrywki i rzutów karnych.

Puchar Anglii został zainicjowany w 1871 roku. Pierwszy finał odbył się 16 marca 1872 roku, kiedy to Wanderers FC pokonali 1:0 Royal Engineers AFC. Tradycja turnieju sięga więc ponad 150 lat. Jednym ze stałych elementów rozgrywek była konieczność rozgrywania spotkań rewanżowych w przypadku remisu. Oznaczało to, że kluby po pierwszym meczu miały do rozegrania rewanż, który często kończył się dogrywką i rzutami karnymi.



To zmieni się od przyszłego sezonu. Rewanżowe w FA Cup zbyt często kolidowały z terminarzem Premier League. Powiększało to do granic możliwości napięte terminarze najlepszych angielskich klubów, które rozgrywki krajowe łączą z występami w europejskich pucharach.

Ponadto wszystkie spotkania Pucharu Anglii będą rozgrywane w weekendy, a nie w środku tygodnia, jak bywało wcześniej. Mecze Premier League nie będą już kolidowały z rozgrywkami FA Cup.

Zaplanowano też sztywny termin finału Pucharu Anglii. Od teraz decydujący o trofeum mecz ma odbywać się w przedostatnią sobotę sezonu Premier League. Zakazane będzie rozgrywanie meczów angielskiej ekstraklasy w dniu finału. Umowę reformującą FA Cup podpisano na sześć lat.

Gospodarzami meczów w Pucharze Anglii są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku zespołów z tej samej ligi o wyborze gospodarza decyduje losowanie. Półfinały i finał są rozgrywane na londyńskim Wembley.

Premier League w rozmowach z Football Association zobowiązała się przeznaczać dodatkowe 33 mln funtów rocznie na rozwój futbolu amatorskiego - oprócz 100 mln, które wcześniej wpłacała na cele dobroczynne

PAP