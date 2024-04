Reprezentant Polski na wylocie z klubu! Może szukać sobie nowego zespołu

Coraz więcej wskazuje na to, że latem Nicola Zalewski odejdzie z AS Roma. Reprezentant Polski ma w ostatnim czasie problemy z regularną grą w klubie. Jak donoszą włoskie media, reprezentant Polski miał otrzymać zgodę na poszukiwanie nowej drużyny.

Takie informacje przekazała "La Gazetta Dello Sport". Kiedy trenerem "Giallorossi" był Jose Morinho, Zalewski mógł liczyć na częste występy. W styczniu Portugalczyka na stanowisku zastąpiła legenda rzymskiego klubu Daniele De Rossi. Od tamtej pory Polak coraz rzadziej rozpoczynał mecze w wyjściowym składzie. Jeśli pojawiał się na boisku, to zwykle na końcówki spotkań.

Wielce prawdopodobne, iż Zalewski latem pożegna się z Romą, której jest wychowankiem. Włoscy dziennikarze informują, że odejście Polaka mogłoby poprawić kondycję budżetu klubu. Ekipa z Wiecznego Miasta mogłaby zarobić na jego transferze kilkanaście milionów euro. Warto dodać, że umowa Zalewskiego z Romą wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Jeśli nie zostanie ona przedłużona, to będzie to oznaczało, że nadchodzące okno transferowe będzie ostatnią szansą dla "Giallorossi" na to, by zarobić na odejściu 22-latka.

Na razie Zalewski musi jednak skupić się na odbudowaniu pozycji w aktualnym zespole. Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa Europy. Najprawdopodobniej urodzony w Tivoli piłkarz znajdzie się w kadrze Michała Probierza, lecz bez regularnych występów trudno mu będzie o miejsce w pierwszej "jedenastce".

Do tej pory w barwach Romy Zalewski rozegrał 103 mecze o stawkę, w których zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst.