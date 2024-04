Ukrainiec "na robocie" w Anglii. Dokonał słodkiej zemsty za ośmieszenie (WIDEO)

Andrij Łunin to jeden z wielu Ukraińców pracujących na emigracji. Na co dzień pełni rolę zmiennika dla swojego kolegi po fachu - Thibaut Courtois. Belg od początku tego sezonu leczy jednak kontuzję kolana, więc do bramki Realu Madryt musiał wskoczyć on. Po nie najlepszym meczu z Manchesterem City na Santiago Bernabeu został bohaterem rewanżu. Zobacz jego interwencje na wagę awansu do półfinału Ligi Mistrzów.