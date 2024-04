Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem 2:1 Aston Villi. To sprawia, że ekipa z Birmingham przystąpi do rewanżu we Francji z jednobramkową przewagą. Czy Matty Cash i spółka zapewnią sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek?

Przed nami decydująca faza Ligi Konferencji. Czwartkowe spotkania wyłonią, cztery drużyny, które powalczą w półfinałach. W pierwszych meczach żaden z zespołów nie wypracował sobie takiej przewagi, żeby być pewnym awansu przed rewanżem. To zwiastuje niezwykle emocjonujące starcia.

Trwająca edycja Ligi Konferencji jest trzecią w historii tych rozgrywek. Do tej pory końcowe triumfy w LK święciły AS Roma i West Ham United. Finał tegorocznej edycji zostanie rozegrany 29 maja na OPAP Arena w Atenach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lille – Aston Villa na Polsatsport.pl. Początek o 18:45.