Stal Rzeszów i Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzą się ze sobą w 28. kolejce Fortuna 1 Ligi. Która z drużyn dopisze do swojego dorobku cenną wygraną? Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.

Układ sił w tabeli oraz forma w ostatnich spotkaniach wskazują, że faworytami piątkowego starcia będą piłkarze z Podkarpacia. Stal jest obecnie na fali czterech ligowych zwycięstw. 12 punktów w czterech ostatnich meczach sprawiło, że podopieczni Marka Zuba oddalili się od strefy spadkowej. W poprzedniej kolejce Stal pokonała w derbach Rzeszowa Resovię 2:0.

Natomiast Podbeskidzie pilnie potrzebuje punktów. Przed rozpoczęciem 28. serii gier "Górale" tracili do bezpiecznej lokaty osiem punktów. Kolejek do końca sezonu stopniowo ubywa, co oznacza, że widmo spadku coraz poważniej zagląda w oczy piłkarzom z Bielska-Białej. W poprzednim tygodniu Podbeskidzie przegrało 1:2 z Polonią Warszawa.

Czy Stal wygra po raz piąty z rzędu? Czy może Podbeskidzie odniesie zwycięstwo i przedłuży swoje szanse na utrzymanie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

Polsat Sport