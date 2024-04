Młody talent staje przed szansą na sukces w mistrzostwach świata

Po zdominowaniu europejskich wyścigów Alpe Adria Superstock 1000 w barwach zespołu BMW Sikora M Motorsport rok temu, Milan Pawelec został wyróżniony zaproszeniem do prestiżowej serii Red Bull MotoGP Rookies Cup. Od 18 lat otwiera ona drzwi do mistrzostw świata wielu późniejszym gwiazdom MotoGP, czyli motocyklowego odpowiednika Formuły 1.

Pawelec ma za sobą udane testy na torze w hiszpańskim Jerez de la Frontera, na którym w ostatni weekend kwietnia czekają go dwa pierwsze wyścigi Red Bull MotoGP Rookies Cup. Seria, w której wystartuje 26 młodych zawodników z całego świata, towarzyszy mistrzostwom świata MotoGP podczas siedmiu europejskich rund Grand Prix.



Milan weźmie także udział w pełnym cyklu juniorskich mistrzostw świata FIM JuniorGP, które rozpoczynają się w najbliższy weekend od dwóch niedzielnych wyścigów na włoskim torze w Misano. W juniorskich MŚ młody Polak będzie reprezentował barwy hiszpańskiej ekipy Laglisse, która wiele razy triumfowała.



W obu seriach Pawelec będzie dosiadał motocykli w specyfikacji Moto3, prototypowych maszyn wyścigowych, napędzanych jednocylindrowym silnikiem o pojemności 250ccm i ważących zaledwie ok. 80 kg. To zupełnie inne motocykle niż potężne, ponad 200-konne BMW M1000RR, jakim nowotomyślanin ścigał się rok temu, ale po przedsezonowych testach 17-latek jest gotowy do walki.



- Nie mogę doczekać się startu sezonu i mojego debiutu zarówno w FIM JuniorGP, jak i serii Red Bull MotoGP Rookies Cup. Przede mną bardzo duże, zupełnie nowe wyzwanie, ale jestem gotowy, aby dać z siebie wszystko i walczyć z najlepszymi młodymi zawodnikami z całego świata. Wiem, że czeka mnie mnóstwo nauki, dlatego podchodzę do rywalizacji z pokorą, ale jednocześnie jestem bardzo podekscytowany. Początek sezonu będzie bardzo intensywny, bo czeka mnie sześć weekendów na torze z rzędu, ale pracowałem ciężko przez całą zimę, aby w jak najlepiej przygotować się do tegorocznej rywalizacji - powiedział Pawelec przed rozpoczęciem zawodów.

Wyścigi FIM JuniorGP oraz Red Bull MotoGP Rookies Cup polscy kibice będą mogli oglądać na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Początek o 11:00 (relacja na żywo w Polsacie Sport Extra) i 14:00 (relacja w Polsacie Sport Extra o 17:30).

Informacja prasowa