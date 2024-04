Robert Lewandowski i jego FC Barcelona stoją przed poważnym wyzwaniem. Jeśli Blaugrana marzy o podtrzymaniu szans na mistrzostwo Hiszpanii, musi pokonać Real Madryt. Słynne El Clasico już w niedzielę, a my sprawdzamy, jak w swoich dotychczasowych starciach z Królewskimi radził sobie Lewy.

Piętnasty mecz Lewandowskiego



Niedzielna konfrontacja będzie dla Lewandowskiego piętnastym starciem z Realem Madryt w karierze. Napastnik Barcelony pięciokrotnie triumfował nad Królewskimi, siedmiokrotnie musiał uznać wyższość Los Blancos, a dwukrotnie na boisku padł remis.



Lewandowski mierzył się z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, a także w Superpucharze Hiszpanii, Pucharze Króla i LaLiga. W tych dwóch ostatnich rozgrywkach Lewy nie zdołał jeszcze zdobyć bramki przeciwko ekipie ze stolicy, ale w niedzielę może podreperować swój ligowy bilans, zwłaszcza że Lewy wie, jak strzelać bramki Królewskim!



Lewandowski – cztery gole z Realem Madryt



Najsłynniejszy mecz Lewandowskiego przeciwko Realowi Madryt to oczywiście półfinał Ligi Mistrzów z 2013 roku. 24 kwietnia na Signal Iduna Park bezsprzecznie należał do polskiego napastnika, który w pojedynkę rozstrzelał Królewskich. Lewy na oczach całego piłkarskiego świata upokorzył takich obrońców jak Pepe czy Sergio Ramos i strzelił cztery bramki Realowi Madryt! Jego poczynaniom na boisku przyglądali się między innymi Xabi Alonso, Luka Modrić czy Cristiano Ronaldo, który był w stanie odpowiedzieć tylko jednym golem.



Cztery trafienia z kwietnia 2013 roku nie były jednak pierwszymi bramkami, które Lewy zdobył przeciwko Realowi Madryt. Kilka miesięcy wcześniej, w październiku 2012 roku, BVB Lewandowskiego podejmowała Królewskich w ramach meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Robert otworzył wynik tamtego meczu, a jego ekipa ostatecznie wygrała 2:1.



Słodko-gorzki smak goli



Na kolejne trafienie przeciwko Realowi Madryt Lewandowski musiał czekać cztery lata. W 2017 roku jego Bayern Monachium zmierzył się z Królewskimi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Lewy pewnie wykonał rzut karny i zaliczył swoje szóste trafienie w starciach z Los Blancos. Niestety, bramka kapitana reprezentacji Polski nie zapewniła Bawarczykom awansu do dalszej fazy – po emocjonującej dogrywce górą byli zawodnicy ze stolicy Hiszpanii.



Po przejściu do FC Barcelony Lewandowski już sześciokrotnie mierzył się z ekipą Realu Madryt. Przed każdym starciem media przypominały niezwykły mecz napastnika z 2013 roku, a kibice Królewskich przypominali sobie feralny wieczór na Signal Iduna Park. Polski napastnik nie był jednak w stanie powtórzyć swojego wyczynu sprzed lat, ale to nie znaczy, że nie uprzykrzył życia defensorom Los Blancos.



W swoim pierwszy El Clasico, w październiku 2022 roku, Lewandowski co prawda nie trafił do siatki rywali, ale zanotował asystę. Jego zespół uległ jednak Realowi 1:3. Na pierwsze trafienie w Klasyku Lewy musiał czekać do 15 stycznia 2023 roku. Wówczas, w finale Superpucharu Hiszpanii, zdobył bramkę na 2:0, a Barcelona sięgnęła po trofeum wygrywając 3:1.



Niemal dokładnie rok później, 14 stycznia 2024 roku, Lewandowski wraz z Dumą Katalonii znów zameldował się w finale Superpucharu Hiszpanii. Polski napastnik znów trafił do siatki, ale tym razem to Królewscy, za sprawą hat-tricka Viniciusa Juniora i jednego gola Rodrygo, nie pozostawili złudzeń i zgarnęli trofeum.



Bilans Lewandowskiego w meczach z Realem Madryt



W dotychczasowych czternastu meczach z Realem Madryt Robert Lewandowski zdobył 8 bramek i zanotował 3 asysty. Polski napastnik wciąż czeka jednak na pierwsze ligowe trafienie przeciwko Królewskim, a szansa na to nadarzy się już w niedzielę. Kibice Dumy Katalonii z pewnością liczą, że ich ulubieńcy nie załamią się po dotkliwej porażce z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i rzucą wyzwanie odwiecznym rywalom.



Niedzielne starcie będzie o tyle istotne, że może na dobre rozstrzygnąć losy walki o mistrzostwo Hiszpanii. Lider z Madrytu ma na koncie 78 punktów, z kolei zajmująca drugą lokatę Barcelona, uzbierała ich jak dotąd 70. Jeżeli Królewscy zwyciężą będą mieli aż 11 oczek przewagi, to tylko kataklizm mógłby odebrać im zwycięstwo w lidze. Jeśli jednak to Duma Katalonii wyjdzie zwycięsko z El Clasico, to rywalizacja na górze tabeli nabierze rumieńców.



Robert Lewandowski ma jeszcze jeden powód, by potraktować mecz z Realem niezwykle poważnie. Polak stanie bowiem naprzeciwko Jude’a Bellinghama, młodej gwiazdy Królewskich, który z 16. bramkami na koncie jest wiceliderem wyścigu o koronę króla strzelców. Lewy wciąż ma nadzieję, na obronę tytułu z zeszłego sezonu, a dobry występ w bezpośredniej konfrontacji z jednym z najpoważniejszych rywali, z całą pewnością doda mu skrzydeł w kolejnych meczach.



Czy Lewandowski ucieszy kibiców Blaugrany i trafi do siatki Realu Madryt? Przekonamy się w niedzielny wieczór!

Jak zmieniał się Robert Lewandowski? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport