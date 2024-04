Sezon 2024 zainauguruje już o 14.30 Nagroda Dandolo – gonitwa handikapowa I grupy dla koni czteroletnich i starszych. Tuż po niej odbędzie się Memoriał Tomasza Dula, legendarnego polskiego dżokeja, nazywanego "królem Służewca". Dul w trakcie swojej bogatej kariery odniósł aż pięć zwycięstw w Derby, sześciokrotnie zwyciężał w wyścigu o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, trzy razy w Wielkiej Warszawskiej, a w 2000 roku wygrał 139 wyścigów, co do dziś pozostaje powojennym rekordem Polski. W programie dnia będzie również Nagroda Generała Władysława Andersa, której zwycięzcy z lat 2021–2022 wygrywali później Derby (jedno z dwóch - poza Wielką Warszawską - głównych wydarzeń sezonu), ale najważniejszym wyścigiem będzie jednak tego dnia Nagroda Strzegomia, inaugurująca tak zwaną Drogę do Derby, choć – paradoksalnie – w ostatnich latach jedynie znakomity koń Va Bank zdołał po wygranej w zmaganiach o Nagrodę Strzegomia powtórzyć ten sukces w najbardziej prestiżowej (i dłuższej, bo Derby rozgrywane są na dystansie 2400 metrów) gonitwie sezonu. Kto wie, może w tym roku objawi się kolejna gwiazda tego formatu? Całkiem możliwe, że na starcie zobaczymy wszystkie trzy najwyżej sklasyfikowane przed sezonem trzylatki: Zen Spirita oraz klacze Pretty Rocket i Stage Door, więc emocji nie zabraknie!

Dzień później (w niedzielę 21 kwietnia) odbędą się pierwsze gonitwy na wrocławskich Partynicach. Na dolnośląskim hipodromie, słynącym przede wszystkim z wyścigów płotowych i przeszkodowych, zobaczymy cztery takie gonitwy na dystansach od 3200 do 4400 metrów, zaś program uzupełnią wyścigi płaskie dla koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej. Młodszych widzów zachwycą zaś widowiskowe pokazy konne i... wrocławska liga hobby horse.

Tegoroczny sezon wyścigowy będzie obfitował w wyjątkowe wydarzenia i właściwie w każdym miesiącu miłośnicy tego sportu znajdą coś dla siebie. Poniżej prezentujemy wybrane najciekawsze dni wyścigowe 2024 roku w Polsce:

MAJ

18 maja – Women Power Day

Tego dnia zainaugurowany zostanie cykl Women Power Series, czyli piąta już edycja serii gonitw wyłącznie dla kobiet. 18 maja zobaczymy również pierwsze gonitwy klasyczne, czyli Westminster Rulera i Westminster Wiosenną. Rozgrywana na dystansie 1600 metrów Nagroda Westminster Rulera jest równocześnie pierwszą gonitwą tak zwanej Potrójnej Korony (pozostałe dwie to Derby i St. Leger) i – zdaniem wielu – tę najszybszą. Najlepsze starsze konie będą rywalizowały o Nagrodę Golejewka, a wielbiciele sprintów z pewnością zwrócą baczną uwagę na zmagania o Nagrodę Traf-Jaroszówki.

CZERWIEC

9 czerwca – Ladies Day

W drugim tygodniu czerwca na torze we Wrocławiu rozegrane zostaną gonitwy pod szyldem Ladies Day, w tym Memoriał Kasi Litwiniuk, czyli wyścig w ramach cyklu Women Power Series, poświęcony pamięci pierwszej w Polsce amazonki, która wygrała Derby na Partynicach. Głównym wydarzeniem dnia będzie przeznaczona dla klaczy Nagroda Konstelacji, a warta odnotowania jest także Nagroda Rutena, gonitwa z płotami, otwierająca cykl Partynice – Służewiec dla koni trzyletnich.

16 czerwca – Dzień Dyplomacji

Na warszawskim Służewcu odbędą się tego dnia najważniejsze sprawdziany przed Derby, czyli Nagroda Iwna i Nagroda Soliny (dla klaczy), a po raz drugi w sezonie o triumfy powalczą najlepsze konie czteroletnie i starsze, które zobaczymy zarówno na sprinterskim dystansie 1400 metrów (Nagroda Haracza), jak i podczas długodystansowej (2400 metrów) Nagrody Widzowa.

LIPIEC

7 lipca – Gala Derby

W pierwszą niedzielę lipca w Warszawie odbędzie się Gala Derby, której punktem kulminacyjnym będzie gonitwa Westminster Derby, najważniejszy wyścig sezonu i druga odsłona walki o Potrójną Koronę. Okrągła, osiemdziesiąta edycja tych prestiżowych zmagań dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej, toczona będzie w wyjątkowym anturażu, ze słynnym konkursem kapeluszy i innymi atrakcjami na czele. Tego dnia, poza wyścigiem o błękitną wstęgę, rozegrane zostaną również biegi dla najlepszych koni w swoich kategoriach, ze szczególnym uwzględnieniem Nagrody Prezesa Totalizatora Sportowego (w ubiegłym roku niesamowity rekord toru na dystansie 2600 metrów osiągnął tu Le Destrier) i Memoriału Fryderyka Jurjewicza (byłego polskiego hodowcy i organizatora wyścigów konnych), przeznaczonego dla koni specjalizujących się w wyścigach na jedną milę.

13-14 i 20-21 lipca – Wyścigi w Sopocie

Dwa kolejne weekendy po Gali Derby to zmagania na Hipodromie Sopot. W planach zawodów jest między innymi rozegranie jednego etapu Women Power Series, a także prestiżowa gonitwa dla kłusaków o Puchar Bałtyku. A wszystko to w wyjątkowej, luźnej, wakacyjnej atmosferze, z której słynie tor.

28 lipca – Derby Arabskie

W weekend 27-28 lipca sezon wyścigowy wróci po wakacyjnej przerwie do Warszawy, a najważniejszym punktem będą niedzielne Derby Arabskie, jeden z najdłuższych w sezonie wyścigów (3000 metrów) dla koni czystej krwi arabskiej. Ponadto na kibiców czekają między innymi Nagroda Figaro, będąca sprawdzianem generalnym przed sierpniową Nagrodą Europy, a także pierwsze wyścigi pozagrupowe dla koni najmłodszych roczników (trzyletnich arabów i dwuletnich anglików), czyli Nagroda Europejczyka i Nagroda Skarba.

SIERPIEŃ

4 sierpnia – Nagroda Liry (Oaks)

Pierwszy weekend sierpnia upłynie pod znakiem bardzo ciekawych wyścigów porównawczych drugiej części sezonu, które rozpocznie Nagroda Kozienic. Od tej pory najlepsze trzylatki, a więc koniec rocznika derbowego, będą rywalizowały z najlepszymi starszymi końmi. Te zmagania mają liczne grono miłośników, gdyż pozwalają ocenić w szerszej perspektywie wartość poszczególnych grup wiekowych. Najważniejszym wydarzeniem tego weekendu będzie jednak Nagroda Liry (Oaks), nazywana "Derbami dla klaczy".

25 sierpnia – Dzień Arabski

Tego dnia na Służewcu rządzić będą konie czystej krwi arabskiej, które zmierzą się w najważniejszej dla nich gonitwie, którą jest Nagroda Europy pod patronatem Sheikha Zayeda Bin Sultana Al Nahyana. Sprawdzianem szybkości będzie Traf Warsaw Mile, a trzyletnie araby zmierzą się w Nagrodzie Białki.

31 sierpnia – Westminster Day

Ostatniego dnia sierpnia na stołecznym torze zobaczymy finałową walkę o Potrójną Koronę, czyli St. Leger, ostatnią klasyczną gonitwę sezonu, której historia sięga XVIII wieku (1776 rok i zmagania w Doncaster). Ponadto zobaczymy między innymi Westminster Freundschaftspreis, Nagrodę SK Krasne, Nagrodę Dakoty oraz wyjątkowy Westminster Charity Race, w którym konie kolejny raz rywalizować będą o środki finansowe dla fundacji charytatywnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ubiegłym roku w gonitwie brał również udział koń w barwach Fundacji Polsat!

WRZESIEŃ

1 września – Wielka Wrocławska

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się zarówno najważniejszy wyścig przeszkodowy w polskim kalendarzu, czyli Wielka Wrocławska, jak i Wielka Partynicka, będąca najważniejszym wyścigiem płotowym.

22 września – Oaks

Prawdziwa gratka dla miłośników gonitw dla koni arabskich. Tego dnia na Służewcu zobaczymy aż cztery gonitwy pozagrupowe: Nagrodę Michałowa, Nagrodę Gazelli, Mlechy i Sahary (Oaks) oraz nagrody zarezerwowane dla młodzieży: Sambora i Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.

PAŹDZIERNIK

6 października – Wielka Warszawska

Drugi po Gali Derby najważniejszy dzień w polskim sezonie wyścigowym, podczas którego odbędzie się Wielka Warszawska (Listed), pierwszy wyścig w tej części Europy dla koni czystej krwi angielskiej, zaliczany do elitarnego grona gonitw Pattern. To właśnie te zmagania przyciągają zazwyczaj rekordową publikę, a wysoka pula nagród, przekraczająca 100 tysięcy euro, sprawia, że swoje konie wystawiają tu znani zagraniczni właściciele i trenerzy. O tym, jak ważna dla mieszkańców stolicy jest Wielka Warszawska, może świadczyć cytat z popularnego serialu "Jan Serce", w którym jeden z głównych bohaterów twierdził, że dla prawdziwego warszawiaka ważne w życiu są trzy daty: ślubu, Powstania i... właśnie rozgrywania Wielkiej Warszawskiej. Na tym jednak nie koniec emocji, ponieważ tego samego dnia rozegrana zostanie również finałowa gonitwa cyklu Women Power Series, po której poznamy najlepszą amazonkę sezonu 2024.

20 października – Crystal Cup

Tego dnia we Wrocławiu odbędzie się Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego, będąca finałem cyklu gonitw płotowych Partynice – Służewiec dla koni trzyletnich, a także widowiskowy wyścig przeszkodowy, zaliczany do międzynarodowego cyklu Crystal Cup.

LISTOPAD

3 listopada – Nagroda Mokotowska

Na warszawskim Służewcu czeka nas szereg niezwykle ciekawych gonitw, gdyż kibice zobaczą nie tylko Nagrodę Sac-à-Papier, czyli najdłuższy płaski wyścig stołecznego toru (3200 metrów) czy najważniejszy sprawdzian dla dwuletnich klaczy (Nagrodę Efforty), ale także – a może przede wszystkim – Nagrodę Mokotowską dla dwuletnich ogierów pełnej krwi angielskiej, która wyłoni faworyta na Derby w 2025 roku.

11 listopada – Zakończenie sezonu we Wrocławiu

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście zamkniemy sezon wyścigowy na Partynicach. Jak zawsze we Wrocławiu oko cieszyć będą zarówno specjaliści od wyścigów płaskich, jak i od skoków.

17 listopada – Zamknięcie sezonu wyścigowego w Polsce

Rozpoczęty 20 kwietnia w Warszawie sezon wyścigowy zakończy się – również w stolicy – 17 listopada. Na ten dzień przewidziana jest Nagroda Zamknięcia Sezonu. Poznamy również rozstrzygnięcia w klasyfikacji czempionatów: jeździeckim i trenerskim. Sezon tradycyjnie zamknie utwór "To ostatnia niedziela" w wykonaniu związanego przez całe życie z Warszawą Mieczysława Fogga.

Transmisje najważniejszych wydarzeń wyścigowych na świecie będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.