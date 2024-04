Mocne słowa o kadrze Nikoli Grbicia. "Boi się jej cały świat"

- Co do męskiej reprezentacji nie mam większych oczekiwań - wystarczy mi złoto - żartował w "Magazynie Olimpijskim" Jakub Bednaruk. - Jeżeli chodzi o dziewczyny, będę przeszczęśliwy, jeżeli awansują do półfinału - dodał siatkarski ekspert i komentator Polsatu Sport.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Do rozpoczęcia imprezy pozostały już tylko trzy miesiące. Dla polskich kibiców jednymi z najważniejszych wydarzeń w Paryżu będą mecze naszych siatkarskich reprezentacji.

Po raz trzeci w historii igrzysk prawo uczestniczenia w turnieju olimpijskim wywalczyły zarówno męska, jak i żeńska kadra Polski w siatkówce. Nasi panowie będą jednymi z głównych kandydatów do złota. Panie nie znajdą się wśród faworytek, ale bez wątpienia stać je na sprawienie miłej niespodzianki.

W drugim odcinku "Magazynu Olimpijskiego" Jakub Bednaruk zarysował widzom pozycję polskich reprezentacji w siatkarskim świecie. W przypadku męskiej drużyny użył bardzo mocnych słów. - Boi się jej cały świat - powiedział. - Każda kadra, patrząc na drabinkę czy to mistrzostw świata, Europy, czy igrzysk, chciałaby Polski uniknąć - dodał.

Bednaruk podkreślił, że zespół trenera Nikoli Grbicia od jakiegoś czasu co roku daje sygnały, że jest gotowy do walki o olimpijskie podium. Robi to, bijąc się o zwycięstwo na każdej imprezie, w której bierze udział.

Z kolei żeńska kadra, od dwóch lat prowadzona przez Stefano Lavariniego, zdaniem gościa "Magazynu Olimpijskiego" w poprzednich sezonach pokazała, że nie boi się najsilniejszych zespołów na świecie. - I to jest najistotniejsze. Na igrzyskach jeśli wygrasz jeden mecz, ćwierćfinał, jesteś w strefie medalowej - zaznaczył komentator Polsatu Sport.



I to właśnie na miejsce w strefie medalowej dla naszej reprezentacji kobiet liczy w Paryżu Bednaruk. - Będę przeszczęśliwy, jeżeli dziewczyny awansują do półfinału. Jest realna szansa na ten półfinał - uważa.

A jakiego wyniku były zawodnik m.in. Jastrzębskiego Węgla oraz Itasu Trentino spodziewa się po naszej męskiej drużynie narodowej? - Co do facetów nie mam większych oczekiwań - wystarczy mi złoto - zażartował Bednaruk.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport