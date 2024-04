Nowe doniesienia dotyczące Lavariniego. Trener kadry Polski obierze zaskakujący kierunek?

Stefano Lavarini znalazł się na celowniku klubu Dentil/Praia - podają brazylijskie media. Selekcjoner reprezentacji Polski jest ponoć jednym z kandydatów do zastąpienia wieloletniego trenera czołowej drużyny z Uberlandii, Paulo Coco.

Doświadczony Paulo Coco pracował z siatkarkami Dentil/Praia od 2017 roku. Zdobył z nimi dwa tytuły mistrza Brazylii oraz cztery wicemistrzostwa. Sezon 2023/2024 jego drużyna zakończyła na drugim miejscu. W finale przegrała rywalizację z Gerdau Minas 1-3.

ZOBACZ TAKŻE: Lavarini pożegna się z pracą? Trener polskiego giganta potencjalnym następcą!

Brazylijskie media donoszą, że po siedmiu owocnych sezonach w klubie ze stanu Minas Gerais Coco postanowił zmienić miejsce zatrudnienia. Ma przenieść się do Stanów Zjednoczonych, do nowopowstałej profesjonalnej ligi - League One Volleyball. Jak informuje dziennikarz Bruno Voloch, dotychczasowy trener Dentil/Praia obejmie zespół z Atlanty.

Według serwisu "Melhor do Volei" jednym z kandydatów na następcę Coco, który pracuje również jako asystent Jose Roberto Guimaraesa w żeńskiej reprezentacji Brazylii, jest Lavarini. Trener Biało-Czerwonych w tym sezonie zdobył mistrzostwo Turcji z Fenerbahce Stambuł, jednak w siatkarskim środowisku pojawiają się doniesienia, że mimo to straci pracę w jednym z najsilniejszych europejskich klubów, a jego następcą zostanie Marco Fenoglio - złoty medalista Tauron Ligi z Grupą Azoty Chemikiem Police.

Brazylijski serwis jako atut selekcjonera kadry Polski podaje fakt, że w przeszłości pracował on już w Ameryce Południowej - w latach 2017-2019 Lavarini był trenerem zespołu Itambe/Minas, z którym zdobył złoty (2019) i brązowy (2018) medal Superligi.

W kontekście ewentualnej pracy w Dentil/Praia pojawia się również nazwisko Shannon Winzer, selekcjonerki reprezentacji Kanady.

Stefano Lavarini jest trenerem kadry Polski od 2022 roku. W ubiegłym sezonie wywalczył z Biało-Czerwonymi brązowy medal Ligi Narodów oraz awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Wcześniej prowadził m.in. reprezentację Korei Południowej (2019-2021) oraz klub Igor Gorgonzola Novara (2020-2023).

Dentil/Praia, klub z 600-tysięcznej Uberlandii, drugiego po Belo Horizonte największego miasta stanu Minas Gerais, to dwukrotny mistrz Brazylii (2018, 2023) i dwukrotny triumfator klubowych mistrzostw Ameryki Południowej (2021, 2023).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport