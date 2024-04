Lavarini pożegna się z pracą? Trener polskiego giganta potencjalnym następcą!

Nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach dochodzi do rozstrzygnięć ligowych na siatkarskich parkietach. W miniony weekend poznaliśmy mistrzynie Turcji, którymi zostały zawodniczki Fenerbahce Stambuł dowodzone przez Stefano Lavariniego. Nie brakuje jednak sugestii, że selekcjoner kobiecej reprezentacji Polski pożegna się z pracą. Wśród kandydatów do jego zastąpienia wymienia się trenera Chemika Police, Marco Fenoglio.

Lavarini może zaliczyć ten sezon do udanych. Na udowodnienie tej tezy wystarczy wspomnieć o zdobyciu przez jego Fenerbahce podwójnej korony w Turcji - mistrzostwa oraz pucharu kraju. Do pełni szczęścia zabrakło jednak powodzenia w Lidze Mistrzyń, chociaż i tam nie było tragedii, czego dowodem dotarcie do półfinału.

Ale to właśnie brak sukcesu w Champions League ma spowodować, że Włoch pożegna się z pracą w Stambule. Budowany za duże pieniądze, jak na siatkarskie warunki, klub znad Bosforu celował w triumf również na Starym Kontynencie. Tak się nie stało i "głową" za to ma zapłacić trener rodem z Italii.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Merci Monsieur Antiga! I brawa dla Chemika...

Tak przynajmniej donoszą tureckie media, o czym zdążyliśmy już informować na naszej stronie. Inna kwestia dotyczy najnowszych doniesień sugerujących, że następcą Lavariniego w Fenerbahce miałby zostać Fenoglio, a więc świeżo upieczony mistrz Polski z Grupą Azoty Chemikiem Police.

"Trenerem Fenerbahce na przyszły sezon będzie Marco Fenoglio" - informuje "Voleybol Plus".

🚨 Fenerbahçe Opet’in gelecek sezonki koçu Marco Fenoglio.



🟡🔵 Chemik Police Polonya Ligi şampiyonu olan İtalyan koç, yeni sezonda sarı lacivertlilerin başantrenörlüğünü yapacak. pic.twitter.com/ryvwfpHayc — Voleybol Plus (@voleybolplus) April 21, 2024

Rodak Lavariniego pracuje w Policach od początku minionego sezonu. Wcześniej prowadził kluby w swojej ojczyźnie oraz w Grecji i Niemczech - zarówno siatkarzy, jak i siatkarki.