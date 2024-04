Piłkarze z Trójmiasta są murowanymi kandydatami do awansu. Po 27 rozegranych meczach gdynianie mają na swoim koncie 52 punkty i przynajmniej na razie bezpieczną przewagę nad grupą pościgową. W niej znajduje się chociażby Motor Lublin, z którym Arka zremisowała 2:2 w poprzedniej kolejce. Warto jednak podkreślić, że w 2024 roku podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego nie zaznali smaku porażki w lidze.

Natomiast ekipa z Płocka radzi sobie w kratkę. Przed tygodniem "Nafciarze" również zapisali na swoim koncie podział punktów. W konfrontacji dwóch Wiseł padł rezultat 1:1. Płocczanie wciąż mają szanse na to, by awansować na miejsca premiowane grą w barażach o awans. Do tego potrzebują jednak cennych zwycięstw. Wygrana nad Arką niewątpliwie pomogłaby Wiśle w realizacji celu.

Jesienne starcie obu zespołów zakończyło się przekonującym zwycięstwem Arki. Drużyna z Gdyni wygrała w Płock 3:0. Jak będzie tym razem?

