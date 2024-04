Na ligowe zwycięstwo "Miedzianka" czeka od 1 marca. Od tamtej pory legniczanie porażki przeplatają z remisami. Spowodowało to spadek o kilka pozycji w ligowej tabeli. Obecnie Miedź jest 10. i ma małe szanse, aby ponownie włączyć się do gry o baraże. W między czasie w klubie doszło do zmiany trenera. Radosława Bellę zastąpił Ireneusz Mamrot. Przed tygodniem ekipa z Legnicy bezbramkowo zremisowała z Chrobrym Głogów w derbach Dolnego Śląska.

Również w Motorze w ostatnim czasie mieliśmy roszadę na stanowisku trenera. Z klubu odszedł Goncalo Feio, którego zastąpił Mateusz Stolarski. Na razie nie przełożyło się to na regularność w wygrywaniu. Należy jednak podkreślić, że Motor jest niepokonany od trzech ligowych spotkań i wciąż ma spore szanse na grę w barażach. Trzy punkty wywalczone w Legnicy byłyby bardzo cenne w tym kontekście.

Jesienne starcie Miedzi z Motorem zakończyło się zwycięstwem legniczan 3:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.