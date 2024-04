Szalona końcówka w Łodzi! Wyjazdowa wygrana Lecha Poznań

Zgodnie z oczekiwaniami od początku spotkania inicjatywę przejęli piłkarze trenera Mariusza Rumaka, ale przez 30 minut w zasadzie nie zagrozili bramce ŁKS. Dużo lepsze okazje na objęcie prowadzenia mieli łodzianie. W siódmej minucie błąd Bartosz Mrozka, który nie złapał piłki po uderzeniu Albańczyka Engjella Hotiego, mógł wykorzysta Kay Tejan, lecz dobitka Holendra trafiła w słupek. Później bramkarz Lecha dobrze zachował się przy strzale Kamila Dankowskiego, a próby Azera Rahila Mammadova i Hotiego były niecelne.

Piłkarze ŁKS sprawiali lepsze wrażenie, jednak to goście otworzyli wynik. W 36. minucie Dawida Arndta po dobrej centrze Szweda Eliasa Anderssona uderzeniem głową pokonał Mikael Ishak.

Po stracie gola łódzka drużyna przeżywała trudne chwile, bo po urazie głowy do szpitala został odwieziony kapitan i reżyser gry ŁKS Hiszpan Dani Ramirez. Do tego tuż przed przerwą gospodarzy przed stratą drugiego gola po mocnym strzale Filipa Marchwińskiego uratował Arndt.

Początek drugiej połowy znów należał do poznaniaków, którzy w 56. minucie podwyższyli prowadzenie. Ponownie asystował Andersson, a piłkę do bramki ŁKS między nogami bramkarza posłał Marchwiński.

Tym razem jednak łodzianie odpowiedzieli bardzo szybko. Po faulu Szweda Jespera Karlstroema na Austriaku Huseinie Balicu, kontaktowego gola z rzutu karnego zdobył Tejan.

W kolejnej akcji miejscowych przed stratą gola uratował Arndt, broniąc strzał głową z bliskiej odległości Filipa Szymczaka. Później wydawało się, że Lech będzie miał ułatwione zadanie, ponieważ Argentyńczyk Thiago Ceijas w ciągu kilku minut został ukarany dwoma żółtymi karkami i od 68. minuty beniaminek musiał grać w osłabieniu.

Piłkarze Lecha nie bardzo chcieli jednak wykorzystać tę przewagę i mogli za to słono zapłacić. Gospodarze wyrównali bowiem w 86. minucie po trafieniu Bośniaka Stipe Jurica.

Dopiero to obudziło zespół gości, który odzyskał prowadzenie w pierwszej minucie doliczonego czasu gry. Ponownie na listę strzelców wpisał się Marchwiński, który ustalił wynik spotkania. Oznacza on, że Lech nadal liczy się w grze o tytuł, za to ŁKS ma już jedynie iluzoryczne szanse na pozostanie w ekstraklasie.

ŁKS Łódź - Lech Poznań 2:3 (0:1).

Bramki: 0:1 Mikael Ishak (36), 0:2 Filip Marchwiński (56), 1:2 Kay Tejan (60, rzut karny), 2:2 Stipe Juric (86), 2:3 Filip Marchwiński (90+1).

ŁKS Łódź: Dawid Arndt - Kamil Dankowski, Levent Gulen, Rahil Mammadov, Riza Durmisi - Kay Tejan, Michał Mokrzycki, Engjell Hoti (83. Stipe Juric), Dani Ramirez (45+2. Thiago Ceijas), Husein Balic (83. Antoni Młynarczyk) - Piotr Janczukowicz (74. Pirulo ).

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Alan Czerwiński (70. Joel Pereira), Bartosz Salamon, Antonio Milic, Elias Andersson - Kristoffer Velde (90+5. Barry Douglas), Radosław Murawski, Filip Marchwiński, Afonso Sousa (53. Jesper Karlstroem), Filip Szymczak - Mikael Ishak.

Żółte kartki: Riza Durmisi, Thiago Ceijas, Pirulo - Afonso Sousa, Bartosz Salamon.

Czerwona kartka za drugą żółtą: Thiago Ceijas (68).

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 15 132.

