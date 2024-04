Znowu to zrobili! Bayer Leverkusen nadal niepokonany

"Aptekarze" w oficjalnych występach po raz ostatni zeszli z boiska pokonani 27 maja 2023 w kolejce kończącej poprzedni sezon niemieckiej ekstraklasy (0:3 z VfL Bochum).

Później nastąpiła niesamowita seria spotkań bez porażki w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Europy, z których 38 Bayer wygrał. Pod wodzą hiszpańskiego trenera Xabiego Alonso sięgnął po raz pierwszy po mistrzostwo kraju, a także awansował do finału pucharu i jest już w półfinale drugiego pod względem prestiżu rozgrywek pod egidą UEFA.

W niedzielę w Dortmundzie przedłużył udaną passę do 45 meczów, z których 38 wygrał, choć nie po raz pierwszy wydawało się, że imponująca seria dobiegnie końca.

Gospodarze, którzy we wtorek awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, prowadzili od 81. minuty po trafieniu Niclasa Fuellkruga. Wyrównał w siódmej minucie doliczonego przez arbitra czasu gry Chorwat Josip Stanisic.

"Bayer po raz kolejny zdobywa gola w doliczonym czasie gry i tym samym kontynuuje rekordową serię" - napisał tuż po końcowym gwizdku magazyn piłkarski "Kicker".

"Chcemy kontynuować nasz marsz bez porażki. Być niepokonanym przez cały sezon to jest teraz nasz cel" - przyznał szwajcarski kapitan "Aptekarzy" Granit Xhaka i dodał: "Zremisowaliśmy w końcówce, ale zasłużyliśmy na ten punkt".

Inaczej ocenił wydarzenia w Dortmundzie zdobywca bramki dla Borussii. "W przekroju całego spotkania byliśmy lepsi" - zaznaczył Fuellkrug, a trener gospodarzy Edin Terzic skomentował: "W końcówce byliśmy nieco zbyt pasywni".

Ekipa BVB z dorobkiem 55 punktów cztery kolejki przed końcem sezonu zajmuje piąte miejsce w tabeli, które może dać udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Bayer, który wygrał 25 spotkań ligowych i pięć zremisował, ma 80 "oczek" i o 14 wyprzedza ustępującego mistrza - Bayern Monachium oraz o 17 VfB Stuttgart, który w niedzielę uległ na wyjeździe Werderowi Brema 1:2. W zwycięskiej drużynie na ostatnie osiem minut na boisku pojawił się Dawid Kownacki.

Piłkarze Bayernu, którzy stracili tytuł po 11 latach, w sobotę pokonali na wyjeździe Union Berlin 5:1.

Dwie bramki strzelił rozgrywający swój 400. mecz w Bundeslidze Thomas Mueller, a po jednej Leon Goretzka, Anglik Harry Kane i reprezentant młodzieżowej kadry Francji Mathys Tel. Gospodarze odpowiedzieli tylko jednym trafieniem - w 90. minucie bramkę zdobył Belg Yorbe Vertessen.

Kane powiększył zdobycz w obecnym sezonie Bundesligi do 33 goli, ale szansa na wyrównanie rekordu Roberta Lewandowskiego jest coraz mniejsza. Polski napastnik w edycji 2020/21 zdobył 41 bramek. Bayernowi, który w środę awansował do półfinału Champions League, pozostały do końca rozgrywek tylko cztery mecze, więc Anglik musiałby w każdym zdobyć średnio po dwa gole.

