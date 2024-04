Olympiakos w drodze do finału pokonał młodzieżowe drużyny takich potęg światowej piłki jak Inter Mediolan czy Bayern Monachium. W półfinale potrzebowali rzutów karnych, wygrać z Nantes. To samo Nantes w drodze do finału potrzebowało serii jedenastek, by zwyciężyć z Lechem Poznań w eliminacjach turnieju.

Na Lechu Poznań polskie akcenty się nie kończą, gdyż w drużynie Milanu gra dwóch Polaków, Dariusz Stalmach i Mateusz Skoczylas. Szczególnie ten pierwszy jest wart uwagi. W wieku 15 lat zadebiutował w ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze, co wzbudziło zainteresowanie skautów Milanu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos - Milan od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport