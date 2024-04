Już tylko sześć kolejek pozostało do zakończenia sezonu w Fortuna 1 Lidze. Wszystko wskazuje na to, że bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy wywalczą dwie ekipy z Trójmiasta - Lechia Gdańsk oraz Arka Gdynia. Trwa jednak arcyciekawa walka o trzecią przepustkę do elity poprzez baraże. A do tego pasjonująca batalia o utrzymanie. Jak wyglądały potyczki w 27. serii gier? Zapraszamy na Magazyn Fortuna 1 Ligi. Transmisja w Polsacie Sport Extra, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.