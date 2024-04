W ostatnim wtorkowym meczu 29. kolejki Fortuna 1 Ligi ekipa Resovii Rzeszów zmierzy się na własnym boisku z Wisłą Kraków. Zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji są goście. Gdzie obejrzeć mecz Resovia - Wisła? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.

Krakowianie po kilku nieudanych spotkaniach prawdopodobnie stracili już szansę na bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy i podobnie jak w zeszłym sezonie, będą musieli walczyć w barażach. "Biała Gwiazda" po trzech starciach, w których zdobyła tylko punkt, pokonała w poprzedniej kolejce Znicz Pruszków 3:2, mimo że przegrywała już 0:2.

Wisła w tabeli zajmuje czwarte miejsce z dziesięcioma punktami straty do drugiej Arki Gdynia. Ekipa ze stolicy Małopolski musi uważnie patrzeć, co dzieje się za jej plecami, ponieważ siódmy GKS Tychy traci do niej zaledwie "oczko".

ZOBACZ TAKŻE: Koniec spekulacji! To tam w przyszłym sezonie zagra Piotr Zieliński

W zupełnie innym położeniu jest Resovia, która znajduje się w strefie spadkowej. Rzeszowianie po trzech porażkach z rzędu przełamali się w miniony weekend, wygrywając niespodziewanie w Tychach z GKS-em 3:1. Dzięki temu piłkarze ze stolicy Podkarpacia do będącej tuż nad strefą spadkową Polonii Warszawa tracą tylko dwa punkty.

W rundzie jesiennej Wisła wygrała u siebie z Resovią aż 4:1. Finaliści Fortuna Pucharu Polski i tym razem będą zdecydowanym faworytem, wciąż nie będąc pewnym udziału w barażach o PKO BP Ekstraklasę.

Gdzie obejrzeć mecz Resovia - Wisła? O której godzinie?

Transmisja meczu Resovia Rzeszów - Wisła Kraków od godz. 20:20 w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.