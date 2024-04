Kolejna niespodzianka! Trzykrotny mistrz świata odpadł z MŚ w snookerze

Mistrzostwa świata w snookerze obfitują w niespodzianki. We wtorek z turniejem pożegnał się trzykrotny triumfator Mark Williams.

Walijczyk musiał uznać wyższość Chińczyka Si Jiahuia, choć to on był faworytem tego spotkania. Wszystko zaczęło się po jego myśli - Williams prowadził już m.in. 2:0 czy 5:4, lecz w pewnym momencie to rywal przejął inicjatywę.



Jiahui prowadził już 9:7, ale Williams doprowadził do wyrównania. Decydujący frame należał jednak do Chińczyka, który wygrał 10:9 i w kolejnej rundzie zmierzy się z Jackiem Jonesem.

To kolejna niespodzianka na MŚ w snookerze. Z turnieju odpadli już m.in. Luca Brecel, który bronił mistrzowskiego tytułu oraz jeden z faworytów do końcowego triumfu Mark Selby.



W turnieju pozostaje za to Ronnie O'Sullivan, który w środę zmierzy się z Jacksonem Page'em.

Podczas tegorocznych mistrzostw sensacyjnie brakuje Neila Robertsona. Mistrz świata z 2010 roku niespodziewanie odpadł w kwalifikacjach.

Wynik meczu:

Mark Williams - Si Jiahui 9:10