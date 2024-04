Walka Usyk - Fury nie dojdzie do skutku?! Potężna kara finansowa wisi w powietrzu

Już w maju ma dojść do hitowego starcia w świecie boksu, w której Tyson Fury zmierzy się z Ołeksandrem Usykiem. Sztab Ukraińca obawia się jednak, że "Gypsy King" może ponownie wycofać się z walki.

Walka Fury - Usyk była zaplanowana na 17 lutego, jednak z powodu kontuzji oka Brytyjczyka została ona przełożona na 18 maja. Czy tym razem to długo wyczekiwane starcie dojdzie do skutku?

Z najnowszych doniesień wynika, że zespół Ukraińca szykuje plan awaryjny na wypadek, gdyby Fury ponownie wycofał się z pojedynku. Przypomnijmy, że stawką walki jest pięć pasów mistrzowskich wagi ciężkiej.

Potrójny obóz przygotowawczy

Promotor Usyka, Aleksander Krassiuk, w rozmowie z Boxing Scene stwierdził, że jego klient miał "potrójny obóz przygotowawczy" do tej walki.

Ukrainiec szykował się do tego starcia już we wrześniu, aby mogło się ono odbyć jeszcze w grudniu 2023 roku.

"Pojawiliśmy się na walce z Ngannou, aby wejść do ringu i ogłosić pojedynek" - przyznał Krassiuk.

Sztab Fury'ego poprosił jednak o czas, aby "Gypsy King" mógł dojść do siebie po gali w Rijadzie. "Mieliśmy wtedy walczyć 17 lutego, potem przełożono nas na maj. Fury już czterokrotnie się wycofywał" - podkreśla promotor.

Plan awaryjny i... 10 milionów kary

Zespół Usyka ma zatem obawy, czy i tym razem coś nie stanie na drodze, aby hitowy pojedynek doszedł do skutku. Krassiuk przyznał, że w przypadku takiego scenariusza, zastępcą Fury'ego będzie Filip Hrgovic.

"To dla nas obowiązkowy zmiennik, jeśli Fury zrobi to ponownie. W przeciwnym razie stracimy tytuł IBF. To był jeden z naszych warunków" - wyjaśnił.

Rezygnacja z pojedynku oznacza także potężną karę finansową. Organizatorzy wydarzenia zastrzegli sobie, aby zawodnika, który nie wywiąże się z kontraktu, obciążyć kwotą 10 milionów funtów (około 50 mln złotych).