Wisła Płock i Miedź Legnica zmierzą się ze sobą w spotkaniu 29. kolejki Fortuna 1 Ligi. Jakim rezultatem zakończy się to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Miedź Legnica na Polsatsport.pl.

"Nafciarze" spróbują wrócić na zwycięskie tory po porażce z Arką Gdynia. W niedzielę podopieczni Dariusza Żurawia przegrali w Trójmieście 2:0. Piłkarze z Płocka wciąż mają szanse na to, aby zająć miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Do tego jednak potrzebują zwycięstw w takich meczach, jak ten z Miedzią.

Ekipa z Legnicy w ostatniej serii gier w końcu się przełamała. Zespół prowadzony od niedawna przez Ireneusza Mamrota dość niespodziewanie pokonał u siebie Motor Lublin 2:0. Niewykluczone, że wygrana nad drużyną z Lubelszczyzny sprawi, iż Miedź wróci na właściwe tory i ponownie włączy się do walki o czołowe lokaty.

Dla obu zespołów środowe starcie będzie bardzo istotne. Który z nich będzie bardziej zadowolony po końcowym gwizdku?

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.