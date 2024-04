Arka z jednym punktem straty do lidera. Trudna sytuacja Wisły Płock

Arka Gdynia pokonała na swoim stadionie Wisłę Płock 2:0. Dzięki temu podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego mają zaledwie jednej punkt straty do lidera Fortuna 1 Ligi - Lechii Gdańsk. Piłkarze klubu z Płocka natomiast oddalili się od baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Spotkanie nie rozpoczęło się dobrze dla gospodarzy. Już w ósmej minucie z powodu urazu boisko musiał opuścić Janusz Gol. Jego miejsce na murawie zajął Michał Borecki. Wisła lepiej prezentowała się w tym meczu, aż do 26. minuty. To właśnie wtedy na listę strzelców wpisał się Olaf Kobacki. 22-latek wygrał pojedynek sprinterski z Davidem Niepsujem i pewnie umieścił piłkę w bramce rywali.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto kontrowersyjnie o El Clasico. Dostał odpowiedź

Pod koniec pierwszej połowy na uraz skarżył się Hubert Adamczyk. Nikt nie był zatem zbytnio zaskoczony, że pomocnik nie pojawił się na boisku w drugiej odsłonie. Zmienił go Tornike Gaprindashvili. Przez to Arka miała spory problem, jeżeli chodzi o personalia w środku pola. Nie przełożyło się to jednak na wynik.

W 69. minucie prowadzenie Arki podwyższył Kacper Skóra. Urodzony w 2003 roku zawodnik popisał się świetnym strzałem z dystansu. Do końca meczu nie padła już ani jedna bramka. Arka wygrała zatem mecz 2:0.

Dzięki temu triumfowi ekipa z Gdyni pozostanie na drugim miejscu w ligowej tabeli z zaledwie jednym punktem straty do Lechii Gdańsk. Wisła znajduje się natomiast na dziewiątej pozycji, przez co nie wiadomo, czy ekipa z Płocka zapewni sobie udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Arka Gdynia - Wisła Płock 2:0 (1:0)

Bramka: Olaf Kobacki 26, Kacper Skóra 69