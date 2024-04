Tomasz Hajto kontrowersyjnie o El Clasico. Dostał odpowiedź

W niedzielę 21 czerwca odbędzie się mecz, na który czeka wielu fanów futbolu. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Dla wielu kibiców El Clasico jest piłkarskim świętem.

Inne zdanie na temat hitowego meczu ma Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski wypowiedział się o starciu "Królewskich" z "Blaugraną" podczas programu Cafe Futbol.

- Od kiedy nie grają Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, to jest już po temacie, jeśli chodzi o El Clasico. To nie są już największe derby. To była rywalizacja dwóch najlepszych piłkarzy na świecie. Bramki, walka o tytuł króla strzelców, dryblingi, asysty. To były jedne z nielicznych derbów, na które potrafiłem zorganizować sobie czas, żeby je obejrzeć - powiedział.

Do słów byłego reprezentanta Polski odniósł się Roman Kołtoń. Według eksperta mimo nieobecności Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego na boisku, El Clasico nadal pozostaje świętem futbolu.

- Historia tych meczów jest niebywała. A jeżeli w tej historii jest Polak, to siłą rzeczy ciekawi mnie to jeszcze bardziej. [...] Ja byłem na półfinale Pucharu Króla. Przejechałem kilkaset kilometrów i zapłaciłem duże pieniądze, żeby zabrać syna na mecz na Camp Nou. To El Clasico było niesamowite, bo skończyło się wynikiem 0:4 - stwierdził dziennikarz w programie Cafe Futbol.

Transmisja meczu Real Madryt - FC Barcelona w Eleven Sports 1. Początek starcia o godzinie 21:00.