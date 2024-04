Gospodarze tej potyczki pilnie potrzebują zwycięstw. Znicz może obecnie pochwalić się niechlubną serią pięciu meczów bez wygranej. Mało tego, ostatnie trzy spotkania to trzy porażki. Znicz był o krok od przełamania w miniony weekend. Do Pruszkowa przyjechała Wisła Kraków. Po 45 minutach ekipa z Pruszkowa prowadziła 2:0. W drugiej połowie jednak do głosu doszła "Biała Gwiazda", której piłkarze strzelili trzy gole i zapewnili sobie zwycięstwo.

Podopieczni Mariusza Misiury staną przed trudnym zadaniem. Spróbują bowiem przełamać się w spotkaniu ze świetnie dysponowaną w ostatnim czasie Arką. Gdynianie zajmują w tabeli Fortuna 1 Ligi drugie miejsce i są na najlepszej drodze do wywalczenia bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Kolejne zwycięstwo znacząco przybliżyłoby ich do realizacji upragnionego celu. W poprzedniej kolejce zawodnicy Wojciecha Łobodzińskiego pewnie pokonali Wisłę Płock 2:0.

Bezsprzecznie faworytami środowego starcia będą "Arkowcy". Czy ekipę z Pruszkowa stać będzie na sprawienie niespodzianki?

