Kulisy rekordu Kobayashiego. Fenomenalnych lotów było więcej

Ryoyu Kobayashi zszokował świat sportu i na specjalnie przygotowanej skoczni w Islandii pofrunął na odległość 291 metrów. To niemal o 40 metrów więcej niż oficjalny rekord świata w długości lotu należący do Stefana Krafta. Jak się okazuje, Japończyk bił rekordy już we wcześniejszych próbach na skoczni w Akureyi.