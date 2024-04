Lot na 300 metrów? Gwiazda skoków próbuje dokonać niemożliwego

Jak przekazała islandzka telewizja RUV, organizatorem przedsięwzięcia jest Red Bull. Austriacki koncern jest jednym ze sponsorów Kobayashiego. Skocznię zbudowano na stoku Hlioarfjall w miejscowości Akureyi. Teren został specjalnie dostosowany do dalekich lotów.

Islandzkie media informują, że podczas jednej z prób japoński skoczek wylądował na 256. metrze. Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, to będzie to oznaczało, że pobity został rekord świata w długości lotu. Oficjalny rekord należy do Stefana Krafta, który w 2017 roku w Vikersund uzyskał 253,5 metra. W serwisie X pojawiło się nawet nagranie z lotu Kobayashiego. Na jego podstawie trudno jednak ocenić, czy rzeczywiście był to rekordowy lot.

Islandzka telewizja RÚV podaje, iż 🇯🇵Ryoyu Kobayashi przebywa obecnie w 🇮🇸Akureyri. Na przygotowanej przez Red Bull skoczni na Hlíðarfjall ma próbować skoczyć 300 m😮



Dziś miało się nie udać, ale w ostatniej próbie Ryoyu miał ustać... 256 metrów. Ile w tym prawdy? @Skijumpingpl pic.twitter.com/fDEmAOtdRC — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) April 23, 2024

W środę miały odbyć się kolejne próby. Na razie nie wiadomo, z jakim skutkiem. Nie jest jednak tajemnicą, że organizatorzy akcji liczą na to, że Kobayashi przekroczy granice ludzkiej wyobraźni i poszybuje na odległość 300 metrów.

Całe przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród fanów skoków narciarskich. Kibice są pod wrażeniem pomysłu i trzymają kciuki za Kobayashiego. Jednocześnie nie szczędzą krytyki dyrektorowi Pucharu Świata Sandro Pertile i całemu FIS. Światowa federacja narciarska od lat torpeduje próby budowania coraz większych skoczni mamucich w myśl zasady "po pierwsze bezpieczeństwo". Wielu skoczków chciałoby jednak móc latać dalej, o czym wielokrotnie przekonują w wywiadach.

Kobayashi od kilku lat jest jednym z najlepszych skoczków na świecie. Japończyk ma na swoim koncie dwie Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej PŚ. Ponadto na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wywalczył złoto w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, a na dużym obiekcie dołożył srebro. Do tego aż trzykrotnie wygrywał Turniej Czterech Skoczni i raz triumfował w cyklu Raw Air. Miniony sezon ukończył na drugim miejscu w PŚ.