Pewna wygrana! Pierwszy finalista Tauron 1. Ligi siatkarzy już znany

Rozegrano drugie mecze półfinałowe Tauron 1. Ligi siatkarzy. Rywalizacja w tej fazie rozgrywek toczy się do dwóch wygranych spotkań. MKS Będzin po raz drugi pokonał BKS Visłę Proline Bydgoszcz i zameldował się w finale. Do rozstrzygnięcia rywalizacji Bogdanka Arka Chełm – BBTS Bielsko-Biała potrzebne będzie trzecie spotkanie. Sprawdź wyniki półfinałów siatkarskiej Tauron 1. Ligi.

BBTS Bielsko-Biała w pierwszym meczu pokonał na wyjeździe Bogdankę Arkę Chełm w trzech setach. W drugim starciu rywale zdołali się zrewanżować i BBTS przegrał u siebie 0:3. Dwa pierwsze sety były bardzo wyrównane (26:28, 23:25), ale w trzecim przyjezdni mieli już wyraźną przewagę (16:25). Nagrodę MVP otrzymał Patryk Szwaradzki, który zdobył 22 punkty. Finalistę wyłoni trzecie spotkanie, które zostanie rozegrane w sobotę w Chełmie.

BKS Visła Proline Bydgoszcz po raz drugi przegrała w trzech setach z MKS Będzin. W premierowej partii wyrównana walka trwała do stanu 17:17, później goście odjechali przy zagrywkach Grzegorza Pająka (17:23) i pewnie wygrali (20:25). Drugi set był bardzo jednostronny, a bydgoszczanie nie mieli zbyt wiele do powiedzenia (14:25). W trzecim długo prowadzili będzinianie, gospodarze zdołali jednak dogonić rywali w końcówce i wyrównali, gdy asa posłał Krzysztof Rykała. Seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi, w której górą byli siatkarze MKS. Punktowy blok przypieczętował wygraną w meczu i awans do półfinału (24:26). Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Grzegorz Pająk.

Półfinały Tauron 1. Ligi siatkarzy:

MKS [1] – BKS [4] 2—0



2024-04-20: MKS Będzin – BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:0 (25:14, 25:23, 25:15)

2024-04-25: BKS Visła Proline Bydgoszcz – MKS Będzin 0:3 (20:25, 14:25, 24:26)

Arka [2] – BBTS [3] 1—1

2024-04-20: Bogdanka Arka Chełm – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 25:27, 23:25)

2024-04-25: BBTS Bielsko-Biała – Bogdanka Arka Chełm 0:3 (26:28, 23:25, 16:25)

2024-04-27: Bogdanka Arka Chełm – BBTS Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

