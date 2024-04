Wojciech Szczęsny ma rozstać się z Juventusem! Pieniądze kością niezgody

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego w Juventusie obowiązuje do czerwca 2025 roku. Jak podają włoskie media, negocjacje kontraktowe mogą zostać zachwiane przez kwestie finansowe.

Nicolo Schira uważa, że Wojciech Szczęsny nie jest usatysfakcjonowany warunkami, jakie proponuje mu Juventus.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy drugiego finalistę Pucharu Włoch (WIDEO)

Zdaniem włoskiego dziennikarza, Polak wciąż chciałby pozostać w klubie z Turynu, jednak ten proponuje mu obniżenie pensji z 6,5 mln euro rocznie (plus premie) do 4, co niezbyt satysfakcjonuje golkipera.

Informację o odrzuceniu kontraktu przez Szczęsnego potwierdził portal "Tuttomercatoweb". Faworytami do zastąpienia reprezentanta Polski w bramce "Starej Damy" są Michele Di Gregorio z Monzy oraz Marco Carnesecchi z Atalanty.

W tym sezonie 34-letni Szczęsny rozegrał 31 spotkań w Serie A, zachował czyste konto 14 razy i stracił 25 goli.

Jak zmieniał się Wojciech Szczęsny? Zobacz galerię

Polsat Sport