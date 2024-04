Dimitrow przez ostatnie kilka lat był mocno niepewnym tenisistą. Przez długi czas były światowy numer trzy kojarzył się głównie z pięknymi, ale wyniszczającymi porażkami. Z tego powodu ten rok to dla jego fanów wielka nadzieja, ponieważ Dimitrow wygląda najlepiej od lat. W Miami dotarł do finału, w Rotterdamie do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewany prezent! Iga Świątek otrzymała to od "tenisowych bogów"

Naprzeciwko Bułgara stanie w sobotę Jakub Mensik, utalentowany czeski tenisista. Oczywiście nie będzie faworytem, ale na pewno może sprawić niespodziankę, tym bardziej że Dimitrow jeszcze z nim nigdy nie grał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Grigor Dimitrow - Jakub Mensik na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport