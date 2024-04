10 polskich klubów siatkarskich może zagrać w Europie. Kto wywalczył awans?

Polskę ma reprezentować pięć klubów z PlusLigi i pięć z Tauron Ligi. Po trzy czołowe drużyny mistrzostw Polski siatkarek i siatkarzy zagrają w CEV Champions League. Czwarte zespoły w rozgrywkach wystąpią w Pucharze CEV, a piąte w Pucharze Challenge.

Zobacz także: Tauron Liga 2023/2024 zakończona. Jak wygląda końcowa klasyfikacja?

To, że drużyny zagwarantowały sobie start w europejskich pucharach, nie oznacza jeszcze, że w nich wystąpią. Mistrzostwo Polski siatkarek wywalczyła Grupa Azoty Chemik Police. Klub ten boryka się z ogromnymi problemami finansowymi i nie wiadomo, czy zostanie zgłoszony do Ligi Mistrzyń.

Obecny sezon europejskich pucharów przyniósł sukcesy polskich klubów. Jastrzębski Węgiel awansował do finału Ligi Mistrzów, w którym zagra z Itas Trentino. Asseco Resovia triumfowała w Pucharze CEV, a Projekt Warszawa wygrał Puchar Challenge. W siatkówce żeńskiej ŁKS Commercecon Łódź dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, a Grot Budowlani Łódź do półfinału Pucharu CEV.

Które polskie kluby siatkarskie wywalczyły awans do europejskich pucharów w sezonie 2024/25? Zobacz w galerii zdjęć: