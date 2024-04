Sensacja w Madrycie! Faworyt wyeliminowany już w pierwszym meczu

W sobotę 27 kwietnia rozegrane zostały kolejne mecze drugiej rudny turnieju ATP w Madrycie. Pierwszy raz podczas tegorocznej edycji zmagań w stolicy Hiszpanii na kort wybiegł Stefanos Tsitsipas. Naprzeciwko Greka, który znajduje się na siódmym miejscu w rankingu ATP, stanął Thiago Monteiro.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewany prezent! Iga Świątek otrzymała to od "tenisowych bogów"

Kibicom i ekspertom wydawało się, że Tsitsipas bez problemu poradzi sobie z niżej notowanym przeciwnikiem. Mimo to tenisista z Ameryki Południowej postanowił zaskoczyć wszystkich. Monteiro w całym meczu wygrał w sumie dwa gemy serwisowe oponenta. Jak się jednak okazało, to wystarczyło, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Znajdujący się na 118. miejscu w światowym rankingu Brazylijczyk wygrał mecz 6:4, 6:4.

Już wiadomo, kto będzie jego kolejnym przeciwnikiem w Madrycie. Jiri Lehecka będzie następnym rywalem Brazylijczyka.

Stefanos Tsitsipas - Thiago Monteiro 4:6, 4:6

Skrót meczu Stefanos Tsitsipas - Thiago Monteiro: