W niedzielę rozstawiony z numerem ósmym Hubert Hurkacz pokonał Niemca Daniela Altmaiera 6:4, 7:6 (7-2) i awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie.

Wrocławianin na otwarcie miał wolny los, a w drugiej rundzie pokonał w piątek Brytyjczyka Jacka Drapera 6:1, 7:5. W niedzielę rozpoczął od wygrania dwóch gemów w zaledwie sześć minut, ale potem walka była już o wiele bardziej zacięta. Niemiec szybko doprowadził do remisu 2:2, a o triumfie Polaka w pierwszym secie zdecydowało dopiero przełamanie po odważnych uderzeniach w pobliżu linii w 10. gemie.

Druga partia rozpoczęła się od trzech przełamań, ale szybciej przy własnym podaniu grę uspokoił Altmaier, który objął prowadzenie 3:1. Polak zdołał odrobić tę stratę w szóstym gemie. Obaj zawodnicy szli potem "łeb w łeb", nie pozwalając sobie na kolejne przełamania.

W tie-breaku Hurkacz uzyskał "psychologiczną przewagę", zdobywając punkt na 4-2 przy serwisie rywala po wymianie, którą Polak rozstrzygnął na swoją korzyść, mimo że Niemiec w trudnej sytuacji długo się bronił. Wrocławianin z dużą pewnością siebie rozstrzygnął potem mecz na swoją korzyść, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

W 1/8 finału jego rywalem będzie Taylor Fritz. Amerykański tenisista wygrał z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem 6:2, 6:3, a Polak wcześniej pokonał Niemca Daniela Altmaiera 6:4, 7:6 (7-2).

W stolicy Hiszpanii Hurkacz jest rozstawiony z numerem ósmym, a Fritz z 12. To będzie ich czwarte spotkanie. Bilans dotychczasowych to 2-1 na korzyść Amerykanina. Nigdy wcześniej nie grali jednak na nawierzchni ziemnej.

Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Taylor Fritz? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Mecz Hubert Hurkacz - Taylor Fritz odbędzie się we wtorek. Organizatorzy turnieju nie podali jeszcze dokładnej godziny tego pojedynku. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast przekażemy tę informację. Mecz Hurkacz - Fritz będzie można oglądać w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.