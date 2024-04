Gospodarze znajdują się w naprawdę trudnej sytuacji. Stomil ma 6 punktów straty do bezpiecznej pozycji i 5 kolejek, by je nadrobić. Oznacza to, że w poniedziałkowym spotkaniu koniecznie muszą zwyciężyć, by szanse na utrzymanie nie stały się tylko matematyczne. W pierwszym spotkaniu z Lechem w tym sezonie nie udała im się ta sztuka, przegrali w Poznaniu 1:0.

Rezerwy Lecha nie mogą popaść w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Może się wydawać, że 11. miejsce daje im bezpieczeństwo, ale nic bardziej mylnego. Najsilniejszy zespół, który na ten moment spada do niższej ligi, ma tylko dwa punkty mniej od Lecha, więc rezerwy "Kolejorza" muszą utrzymać skupienie do samego końca i nie przegrywać łatwych spotkań.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Stomil Olsztyn - Lech II Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:15.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport