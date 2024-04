W 1/8 finału ATP w Madrycie Jannik Sinner zmierzy się z Karenem Chaczanowem. Który z tenisistów wygra to spotkanie i wywalczy awans do kolejnej rundy hiszpańskiego turnieju? Relacja live i wynik na żywo meczu Sinner - Chaczanow na Polsatsport.pl.

Sinner to obecnie drugi tenisista rankingu ATP. Wysokie miejsce zapewniło mu "wolne" w pierwszej rundzie madryckiego turnieju. W drugiej trafił na swojego rodaka - Lorenzo Sonego, którego pokonał 6:0, 6:3. Bez straty seta Włoch pokonał również Pawła Kotowa 6:2, 7:5 - to zwycięstwo dało mu awans do 1/8 finału.

ZOBACZ TAKŻE: Collins postawiła się Sabalence! Trudna przeprawa wielkiej rywalki Świątek

Chaczanow znajduje się w drugiej dziesiątce zestawienia najlepszych tenisistów świata - zajmuje 17. miejsce. Rosjanin ma już za sobą dwa spotkania w Madrycie. W pierwszym pokonał Roberto Bautista-Agut 3:6, 6:3, 7:5, w drugim okazał się lepszy od Flavio Cobolliego 7:5, 6:4.



Relacja live i wynik na żywo meczu Sinner - Chaczanow na Polsatsport.pl.