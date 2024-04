Kolejne zmiany w klubie z PlusLigi. Polacy odchodzą

W Treflu Gdańsk doszło do kolejnych ważnych zmian. Z zespołem występującym na co dzień w PlusLidze pożegnali się Patryk Niemiec i Kewin Sasak.

Niedawno Trefl za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował, że z zespołem pożegna się dwóch siatkarzy - Jordan Zaleszczyk i Dawid Pruszkowski. We wtorek 30 kwietnia okazało się, że nie są to jedyne zmiany kadrowe, do których dojdzie w klubie z Gdańska.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor niewygodnych rywali Polaków przeszedł operację. Zdąży wrócić do kadry?

Według opublikowanej informacji, z nadmorskiego zespołu odejdą Patryk Niemiec i Kewin Sasak. Pierwszy z wymienionych zawodników swoje debiutował w PlusLidze właśnie w barwach Trefla, którego reprezentował w sezonach 2016/2017 - 2018/2019. Później Niemiec grał w Warszawie i Zawierciu. Do Gdańska wrócił w sezonie 2022/2023.

Przygoda Sasaka z Treflem była podobna. Grał w gdańskim zespole w sezonach 2018/2019 - 2021/2022. Później trafił do Czech, by po roku ponownie zameldować się w nadmorskiej ekipie.

– Dziękuję Patrykowi i Kewinowi za zaangażowanie, determinację oraz niezapomniane emocje, które nam dostarczyli. Chociaż ich droga wychodzi poza nasze boisko, zawsze pozostaną częścią naszej lwiej rodziny. Trzymamy kciuki za ich dalszą karierę. Dziękujemy i do zobaczenia na siatkarskich parkietach – powiedział prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Transfery w PlusLidze. Którzy siatkarze zmienią klub po sezonie? Zobacz galerię

Trefl w tym sezonie zajął szóste miejsce na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W rywalizacji o piątą lokatę przegrał z ekipą Bogdanka LUK Lublin.

Polsat Sport