Piłkarskie i siatkarskie hity maja w Polsacie głównym, TV 4 i Polsacie Sport 1.

Świetna wiadomość dla fanów sportu! Najbardziej emocjonujące majowe transmisje z oferty Polsatu Sport 1, będzie można obejrzeć także w Polsacie głównym oraz TV 4. Obydwie stacje dostępne są w Naziemnej Telewizji Cyfrowej, co oznacza fantastyczną ekspozycję medialną dla starcia Pogoń Szczecin – Wisła Kraków w finale Fortuna Pucharu, pojedynku Jastrzębskiego Węgla w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów oraz meczów Reprezentacji Polski w Lidze Narodów siatkarek.

Kanały z rodziny Polsat Sport oferują najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin na polskim rynku. Maj będzie obfitować w ogrom sportowych emocji, bowiem to czas decydujących rozstrzygnięć w topowych rozgrywkach klubowych oraz początek rywalizacji reprezentacyjnej. Te najbardziej hitowe wydarzenia, oprócz Polsatu Sport 1, transmitować będą także Polsat główny oraz TV 4.

Finał piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski: Pogoń Szczecin – Wisła Kraków 2 maja w Polsacie Sport 1 i Polsacie głównym

Tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski jest już 70. w historii. Triumfator oprócz prestiżu i nagrody finansowej, zyskuje też prawo gry w eliminacjach Ligi Europy UEFA. W tegorocznym finale, w czwartek 2 maja na Stadionie Narodowym, Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Dla Szczecinian będzie to czwarta próba wygrania Pucharu Polski, z kolei Krakowianie celują w swoje piąte zwycięstwo. W Polsacie Sport 1 przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 14:00, a w nim obok Przemysława Iwańczyka zasiądą Maciej Stolarczyk, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto. Mecz o godzinie 15:50 skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski, a transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie głównym.

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów: Trentino Itas - Jastrzębski Węgiel 5 maja w Polsacie Sport 1 i Polsacie głównym

Trzy dni po emocjach związanych z finałem Fortuna Pucharu Polski, na widzów Polsatu Sport 1 oraz Polsatu głównego czeka kolejny hit: finał siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem Jastrzębskiego Węgla. To drugi rok z rzędu, gdy zespół ten melduje się w meczu o najwyższą stawkę. Siatkarscy kibice z całej Polski trzymają kciuki za to, by zespół trenera Marcelo Mendeza został kolejnym polskim triumfatorem Champions League. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, którego gospodarzem będzie Jerzy Mielewski, rozpocznie się o godzinie 13:00. Początek meczu zaplanowany jest na 15:45, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będzie legendarny duet Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.

Majowe mecze Polek w siatkarskiej Lidze Narodów w Polsacie Sport 1, Polsacie głównym i TV 4

W maju rusza sezon siatkówki reprezentacyjnej. Reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn będą rywalizować w Lidze Narodów, a Telewizja Polsat jest wyłącznym nadawcą tych rozgrywek w naszym kraju. Kanały sportowe Polsatu pokażą wszystkie mecze Ligi Narodów, a niektóre spotkania z udziałem Polek i Polaków transmitowane będą także w kanałach Telewizji Polsat dostępnych w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Starcie Biało-Czerwonych siatkarek z Serbkami, zaplanowane na 28 maja, pokażą Polsat Sport 1 oraz Polsat główny. Dwa dni później (30.05) mecz Polek z Koreą.

Południową oprócz Polsatu Sport 1 oglądać będzie można także w TV4. Natomiast konfrontację Niemcy – Polska (31.05) razem z Polsatem Sport 1 pokaże Polsat główny. Tegoroczna Liga Narodów w siatkówce to dla czołowych reprezentacji poligon doświadczalny przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Rozgrywki mają też własną renomę i każdy z uczestników walczy o zwycięstwo. Polki bronią srebra sprzed roku, natomiast Polacy celują w drugi triumf z rzędu i trzeci w historii. Turniej finałowy mężczyzn odbędzie się w czerwcu w Łodzi, a Telewizja Polsat szykuje z tej okazji wyjątkową oprawę medianą. Obydwie Biało-Czerwone reprezentacje stawiane są w gronie potencjalnych medalistów igrzysk w Paryżu, dlatego sztaby szkoleniowe naszych siatkarzy i siatkarek traktują Ligę Narodów niezwykle poważnie. Postępy w budowaniu formy naszych drużyn kibice mogą zatem śledzić na bieżąco, oglądając kanały sportowe Polsatu oraz Polsat główny i TV4.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl