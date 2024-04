Sabalenka w podbramkowej sytuacji. Już nie goni Świątek. Ma inne zmartwienie

Aryna Sabalenka w poniedziałek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Madrycie. W stolicy Hiszpanii Białorusinka broni drugiego miejsca w rankingu WTA. Każdy błąd może ją kosztować stratę pozycji.

Od 22 kwietnia trwa turniej WTA Mutua Madrid Open. W ćwierćfinale zameldowała się już broniąca tytułu Aryna Sabalenka. Białorusinka w meczu czwartej rundy wyeliminowała Amerykankę Danielle Collins wynikiem 4:6, 6:4, 6:3.

Jak informowaliśmy wcześniej, sytuacja Sabalenki w Madrycie nie jest komfortowa. W rankingu live WTA została już wyprzedzona przez Amerykankę Coco Gauff i musi dotrzeć do finału, by wrócić na drugie miejsce.

Może to być o tyle trudne, że w półfinale najpewniej spotkałaby się z wyśmienicie dysponowaną Kazaszką Jeleną Rybakiną. Ta nie dość, że jest w wyśmienitej formie, to jeszcze sama atakuje wyższą pozycję w rankingu. Gdyby zdołała wygrać cały turniej, to awansowałaby na podium właśnie kosztem Sabalenki.

W ćwierćfinale Sabalenka zmierzy się z utalentowaną Rosjanką, Mirrą Andriejewą.

