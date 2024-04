Siatkarz zdecydował, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Zaskakujący kierunek

Jak podaje Sportal.bg, przyjmujący, który dotychczas grał wyłącznie w klubach francuskich, podpisał kontrakt z Neftochimikiem Bugras. Rebeyrol to pierwsze tak znaczące wzmocnienie "Nafciarzy", którzy przebudowują kadrę po niezbyt dla nich udanym sezonie krajowej SuperLigi, w którym - jako obrońcy tytułu - odpadli w fazie półfinałowej po porażce z późniejszym mistrzem Bułgarii, Lewskim Sofia.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda Barcelony pożegnała byłą gwiazdę polskiej ligi. "Ósemka jak zawsze najlepsza"

"Sześciokrotny mistrz Bułgarii podpisał umowę z mierzącym 202 centymetry przyjmującym Francoisem Rebeyrolem. Do Neftochimika przyjedzie on po trzyletnim pobycie w Nicei. Nowy nabytek klubu ma za sobą również powołania do kadry. W 2022 roku Włoch Andrea Giani, legenda siatkówki, znalazł dla niego miejsce w szerokim składzie reprezentacji Francji na Ligę Narodów 2022, którą siatkarze Kogutów zakończyli zdobyciem złotego medalu" - czytamy na Sportal.bg.

Rebeyrol - poza AS Cannes i Niceą - grał również we France Avenir 2024, GFC Ajaccio Volley-Ball i Le Plessis-Robinson Volley-Ball. Z młodzieżową reprezentacją Francji sięgnął w 2017 roku po srebro Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży w Gyor.

Poza Rebeyrolem do Neftochimika przychodzą również Słowak Simon Krajcovic (ostatnio zawodnik Steauy Bukareszt) i francusko-bułgarski przyjmujący Axel Truthchev, który wraca do ekipy z Burgas po występach w Rana Werona i PAOK-u Saloniki.