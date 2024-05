Czas na drugi półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W środę Borussia Dortmund zagra u siebie z Paris Saint-Germain. Która z drużyn przybliży się do upragnionego awansu do finału? Kiedy mecz Borussia - PSG? Gdzie oglądać mecz? Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.