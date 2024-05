Nadeszła pora na drugi półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Signal Iduna Park Borussia Dortmund zmierzy się z Paris Saint-Germain. Która z ekip poczyni znaczący krok w kierunku awansu do finału prestiżowych rozgrywek? Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain na Polsatsport.pl.

Niemiecki zespół zapewnił sobie awans do półfinału po zwycięstwie nad Atletico Madryt w ćwierćfinałowym dwumeczu. Pierwsze starcie w stolicy Hiszpanii zakończyło się wygraną 2:1 drużyny Diego Simeone. W rewanżu to jednak Borussia była górą. Piłkarze Edina Terzicia wygrali 4:2 i to oni zagrają w półfinale.

Środowy mecz będzie dla dortmundczyków szansą na przełamanie po dwóch ligowych meczach bez zwycięstwa. W ostatnich seriach gier kolejno zremisowali 1:1 z Bayerem Leverkusen i przegrali 1:4 z RB Lipsk. Tym samym zmalały ich szanse na grę w Champions League w przyszłym sezonie. Jedyną szansą Borussii może okazać się triumf w trwającej edycji elitarnych rozgrywek.

Natomiast PSG pewnie zmierza po mistrzostwo Francji, choć w ostatniej kolejce dość niespodziewanie zremisowało 3:3 z Le Havre. Do półfinału LM podopieczni Luisa Enrique awansowali po wyeliminowaniu w ćwierćfinale Barcelony. "Duma Katalonii" wygrała na Parc des Princes 3:2 w pierwszym meczu, ale w rewanżu lepsi okazali się paryżanie. PSG wygrało 4:1 i zameldowało się w półfinale.

Warto wspomnieć, że oba zespoły rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. W pierwszym meczu górą było PSG (2:0), a w rewanżu padł remis 1:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.