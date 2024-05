Hokejowe Mistrzostwa Świata od 10 maja w kanałach Polsat Sport

Szesnaście najlepszych hokejowych reprezentacji, w tym Polska, już 10 maja rozpocznie udział w mistrzostwach świata. Dla Biało-Czerwonych turniej w Czechach to powrót do elitarnej dywizji po 22 latach. Telewizja Polsat jest oficjalnym polskim nadawcą mistrzostw rozgrywanych w Pradze i Ostrawie. Kanały z rodziny Polsat Sport jako pierwsze w Polsce pokażą wszystkie 64 mecze turnieju i to w oprawie telewizyjnej, w jakiej hokej w naszym kraju jeszcze nigdy nie był prezentowany.

· Kanały z rodziny Polsat Sport pokażą wszystkie 64 mecze mistrzostw na żywo z fachowym polskim komentarzem

· Turniej w Czechach to powrót Reprezentacji Polski do światowej elity po 22 latach

· Transmisjom towarzyszyć będzie rozbudowany program studyjny z udziałem czołowych ekspertów, komentatorów oraz gwiazd hokeja

· Telewizja Polsat będzie transmitować Hokejowe Mistrzostwa Świata elity w latach 2024 – 2029

88. hokejowe Mistrzostwa Świata odbędą się w Czechach w dniach 10 – 26 maja. Miastami gospodarzami turnieju są Praga i Ostrawa, a zespoły podzielono na dwie grupy po osiem zespołów każda. Reprezentacja Polski po raz ostatni mierzyła się z najlepszymi w 2002 roku. Biało-Czerwoni w grupie B zagrają kolejno z Łotwą (11 maja), Szwecją (12 maja), Francją (14 maja), Słowacją (15 maja), Stanami Zjednoczonymi (17 maja), Niemcami (18 maja) oraz Kazachstanem (20 maja). Wszystkie mecze turnieju pokażą kanały z rodziny Polsat Sport, które oprócz telewizji oglądać można także w streamingu internetowym Polsat Box Go. Spotkania Reprezentacji Polski pokaże Polsat Sport 1.

Oprawa telewizyjna jakiej polski hokej jeszcze nie widział

Oprócz Ostrawy, gdzie swoje mecze grupowe rozegrają Biało-Czerwoni, polskim sercem hokejowych mistrzostwa świata elity będzie multimedialne studio Polsatu Sport, które pracować będzie każdego dnia turnieju. Szczegóły widowiskowej scenografii widzowie zobaczą dopiero 10 maja o godzinie 19:00 w Polsacie Sport 2, ale zakres obsługi medialnej będzie daleko wykraczał poza to, do czego polscy fani hokeja byli przyzwyczajeni zanim Telewizja Polsat nabyła prawa do czempionatu hokejowej elity. W rozbudowanym, wielogodzinnym programie oprócz omawianych na bieżąco meczów, kibice znajdą także na bieżąco aktualizowane ciekawostki czy interaktywne wideo-analizy znane choćby z piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA. Nie zabraknie także materiałów reporterskich oraz łączeń z arenami turnieju, gdzie pracować będzie specjalny duet reporterski, tworzony przez Michała Białońskiego oraz Michaela Kolarza czyli czeskiego hokeistę polskiego pochodzenia, który na koncie ma wiele medali Mistrzostw Polski, a także triumfy w Pucharze i Superpucharze Polski. Gospodarzami studia będą Marcin Lepa i Tomasz Lach, a dziennikarsko wspierać ich będą między innymi Szymon Rojek, Paulina Czarnota-Bojarska, Artur Łukaszewski, Adrian Brzozowski, Igor Marczak, Paweł Wyrobek czy Krzysztof Grosse.

Wybitni zawodnicy i hokejowi praktycy ekspertami oraz komentatorami Polsatu Sport

Fachowy komentarz, trafne analizy oraz celne spostrzeżenia gwarantuje szeroki zespół ekspertów i komentatorów, jaki Redakcja Sportowa Polsatu zbudowała na potrzeby hokejowych mistrzostw świata elity w Czechach. Mariusza Czerkawskiego - jedynego polskiego uczestnika prestiżowego Meczu Gwiazd amerykańskiej ligi NHL nie trzeba nikomu przedstawiać. Inni doświadczeni hokejowi praktycy w studiu Polsatu Sport to Krystian Sikorski – olimpijczyk z Sarajewa (1984), a także z Calgary (1988), Tomek Valtonen - były reprezentant Finlandii oraz szkoleniowiec polskiej drużyny narodowej seniorów czy Vladimir Buril – słowacki olimpijczyk z Lillehammer (1994). Wartościowe głosy do dyskusji z pewnością wniosą także tacy eksperci, jak Michał Baca - międzynarodowy arbiter sędziujący między innymi w Hokejowej Lidze Mistrzów, Łukasz Sokół – trener Reprezentacji Polski juniorów, Tobiasz Bigos – szkoleniowiec czołowego kluby w Finlandii, Ilves Tampere czy Maciej Szwoch – trenujący bramkarzy w szwedzkim klubie Farjestad Karlstad. W Czechach pracować będzie także główna para komentatorska turnieju – Grzegorz Michalewski i legenda polskiego hokeja, czterokrotny olimpijczyk, Henryk Gruth. Oprócz tego duetu, przy mikrofonach komentatorskich pracować będą także między innymi Tomasz Włodarczyk z Polsatu Sport, byli Reprezentanci Polski – Krzysztof Zapała, Przemysław Odrobny, Tomasz Wołkowicz, Marcin Ćwikła oraz szereg innych zawodowych sprawozdawców hokejowych z Polski.

Hokejowe mistrzostwa świata 2024 – formuła turnieju

Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie to coroczny turniej, rozgrywany od 1920 roku. Początkowo zawody odbywały się przy okazji igrzysk olimpijskich, ale od 1930 roku są już samodzielną imprezą. W fazie grupowej tegorocznych hokejowych Mistrzostw Świata w Czechach udział weźmie 16 najlepszych drużyn świata, w tym między innymi obrońcy tytułu i rekordziści pod względem ilości złotych medali – Kanadyjczycy czy aktualni mistrzowie olimpijscy – Finowie, a także takie potęgi jak Szwajcaria, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania oraz rzecz jasna gospodarze - Czechy. Ćwierćfinały mistrzostw świat odbędą się w 23 maja z czego gospodarzem dwóch będzie Ostrawa, a kolejnych dwóch Praga. Obydwa półfinały zaplanowane są na 25 maja w stolicy Czech, a mecze medalowe zostaną rozegrane w tym samym miejscu 26 maja. Cztery najlepsze drużyny z każdej z dwóch grup awansują do ćwierćfinałów. Dwie najgorsze drużyny całego turnieju zostaną relegowane z elity do Dywizji 1.

Telewizja Polsat z najszerszą ofertą sportowych transmisji

Kanały sportowe z rodziny Polsat Sport gwarantują widzom najszerszą ofertą transmisji sportowych w Polsce. Oprócz siatkówki, piłki nożnej, tenisa, koszykówki, piłki ręcznej czy sportów walki, nadawca stawia także na lekkoatletykę, sporty motorowe oraz zimowe. Prawa do hokejowych mistrzostwa świata elity Telewizja Polsat zakupiła na lata 2024 – 2029. W niedawnym wywiadzie Grzegorza Michalewskiego dla Polsatsport.pl, Prezydent Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie IIHF – Luc Tardif nie wykluczył, że Polska może w najbliższych latach zorganizować turniej elity.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl