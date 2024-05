Kapitan Wisły Kraków szczerze przed finałem Pucharu Polski. "Minimalne pocieszenie"

Piłkarz krakowskiego zespołu przyznał, że kibice ekipy ze stolicy Małopolski już od wielu lat czekają na jakiś sukces wywalczony przez ich ulubieńców.

- Nie ma co ukrywać, że wszyscy związani z Wisłą długo czekali na jakiś sukces, lub chociaż mecz, który przysporzy więcej emocji niż "ligowa szarość". Cieszymy się, że chociaż tyle radości możemy dać naszym kibicom - stwierdził Uryga w rozmowie z Damianem Domitrzem.

ZOBACZ TAKŻE: Pogoda w Warszawie w czwartek - 02.05. Jak wpłynie na finał Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym?

Kapitan "Białej Gwiazdy" powiedział także kilka słów na temat zawodników Pogoni. Zdradził, jaki może być klucz do wygrania finału Fortuna Pucharu Polski.

- Pogoń jest jedną z czołowych drużyn Ekstraklasy. Prezentuje najstabilniejszą formę, poza pojedynczymi wpadkami. To zespół grający bardzo ofensywnie i doświadczony na wielu pozycjach. Jaka jest recepta? Taka sama jak w poprzednich meczach pucharowych. Wysoki poziom zaangażowania, odwaga, granie w piłkę i brak kompleksów. Nieobecność presji w tym meczu może być dla nas kluczowa - ocenił.

Uryga stwierdził, że ewentualne zwycięstwo w pucharowej rywalizacji nie zastąpi awansu do PKO BP Ekstraklasy, o który walczą obecnie zawodnicy zespołu z Krakowa.

- Jeżeli nie awansujemy do Ekstraklasy, to ewentualne zdobycie Fortuna Pucharu Polski byłoby dla nas minimalnym pocieszeniem. Podchodzę do tego tak, że oddałbym wszystko za powrót do Ekstraklasy. W przypadku braku awansu to będzie naprawdę malutkie pocieszenie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli o tym rozmawiać - podsumował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Finał Fortuna Pucharu Polski Pogoń Szczecin - Wisła Kraków rozpocznie się w czwartek (2 maja) o godzinie 16:00. Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport 1 i Polsacie - początek o 15:50. O 14:00 wystartuje natomiast przedmeczowe studio.